Magdeburger Sigorta'nın yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi geçici olarak durduruldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ'ye tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisini geçici olarak durdurdu. Şirketin mali zafiyeti nedeniyle alınan bu tedbirlerin, sigortalıların haklarının korunması amacıyla yapıldığı bildirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisinin sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

SEDDK'nin Magdeburger Sigorta AŞ'ye ilişkin yaptığı açıklamada, bu şirkete yönelik SEDDK tarafından alınan tedbirler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "İlgili mevzuat kapsamında bir süredir yakın izlemeye alınmış olan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu sigorta şirketinin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin başta hasar tazmini olmak üzere sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Kurumumuz, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak ve sektörün güvenilir, istikrarlı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
