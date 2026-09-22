Haberler

SEDDK, AcnTürk Sigorta AŞ operasyonunda 23 gözaltı ve 1 yakalama kararını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEDDK, AcnTürk Sigorta AŞ hakkındaki operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını, bir kişi hakkında yakalama kararı verildiğini bildirdi. Kurum, şirketin yetkilerinin 1,5 yıl önce kaldırıldığını ve 24 kişi hakkında suç duyurusu yapıldığını belirtti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "AcnTürk Sigorta AŞ" hakkında 23 kişinin gözaltına alındığı, bir kişi ile ilgili yakalama kararı verdiği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, AcnTürk Sigorta AŞ'nin kötü yönetim, sigortacılık ve mali mevzuata aykırı işlemler ve mali bünye zafiyeti nedeniyle tüm sigortacılık yetkilerinin 1,5 yıl önce kaldırıldığı anımsatıldı.

Şirket nezdinde SEDDK tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine değinilen açıklamada, bu faaliyetler neticesinde, 27 Nisan 2022'de faaliyet ruhsatına dair müracaat evraklarında yer alan mali müşavir raporunun yanıltıcı nitelikte olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca, nitelikli sigortacılık zimmeti, aktif azaltıcı işlem, resmi belgede sahtecilik, Sigortacılık Kanunu'na muhalefet, denetim görevlilerine gerçeğe aykırı bilgi/belge verme gibi suç teşkil ettiği değerlendirilen fiillere istinaden şirketin hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve mali müşavirinin de bulunduğu 24 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Aynı denetim faaliyetleri kapsamında "izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri", "yanıltıcı nitelikte gayrimenkul değerleme raporu düzenlenmesi" ve "şüpheli parasal işlemler" tespitleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gerekli bildirimlerde bulunulduğu bildirilen açıklamada, mezkur yanıltıcı sermaye tespit raporunu tanzim eden mali müşavirin, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) şikayet edildiği de kaydedildi.

Açıklamada, mezkur kişiler hakkında 22 Eylül 2026'da (bugün) adli makamlarca işlem tesis edilerek 23 kişinin gözaltına alındığı, bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksimetre 920 lira yazdı, hesabına 920 bin lira geldi! İzmirli taksici parayı berbere dönüp iade etti

Hesabına 920 bin lira düşen taksici soluğu berberde aldı
Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti

Polis saklandığı yeri buldu! Cinayet silahını kendine çevirdi
5 ay önceki kaza husumeti cinayetle bitti! Adana'da 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı vuran 2 şüpheli tutuklandı

8 çocuk babası sokakta vuruldu! Sebebi 5 ay öncesine dayanıyor
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor

Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor
Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti

İnan Güney tarafını seçti
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı

Bakan Çiftçi paylaştı! İşte okul saldırısına ilişkin son durum raporu