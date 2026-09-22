SEDDK, AcnTürk Sigorta AŞ operasyonunda 23 gözaltı ve 1 yakalama kararını açıkladı

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "AcnTürk Sigorta AŞ" hakkında 23 kişinin gözaltına alındığı, bir kişi ile ilgili yakalama kararı verdiği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, AcnTürk Sigorta AŞ'nin kötü yönetim, sigortacılık ve mali mevzuata aykırı işlemler ve mali bünye zafiyeti nedeniyle tüm sigortacılık yetkilerinin 1,5 yıl önce kaldırıldığı anımsatıldı.

Şirket nezdinde SEDDK tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine değinilen açıklamada, bu faaliyetler neticesinde, 27 Nisan 2022'de faaliyet ruhsatına dair müracaat evraklarında yer alan mali müşavir raporunun yanıltıcı nitelikte olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca, nitelikli sigortacılık zimmeti, aktif azaltıcı işlem, resmi belgede sahtecilik, Sigortacılık Kanunu'na muhalefet, denetim görevlilerine gerçeğe aykırı bilgi/belge verme gibi suç teşkil ettiği değerlendirilen fiillere istinaden şirketin hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve mali müşavirinin de bulunduğu 24 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Aynı denetim faaliyetleri kapsamında "izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri", "yanıltıcı nitelikte gayrimenkul değerleme raporu düzenlenmesi" ve "şüpheli parasal işlemler" tespitleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gerekli bildirimlerde bulunulduğu bildirilen açıklamada, mezkur yanıltıcı sermaye tespit raporunu tanzim eden mali müşavirin, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) şikayet edildiği de kaydedildi.

Açıklamada, mezkur kişiler hakkında 22 Eylül 2026'da (bugün) adli makamlarca işlem tesis edilerek 23 kişinin gözaltına alındığı, bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA