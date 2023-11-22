SEDAŞ'ta 664 çalışana kıdem ödülleri verildi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (SEDAŞ) 10, 25 ve 30'uncu yıllarını dolduran çalışanlar için kıdem ödülleri etkinliği düzenlendi. Toplamda 664 SEDAŞ çalışanına ödülleri verilerek, emekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

SEDAŞ'ta 10, 25 ve 30'uncu yıllarını dolduran 664 çalışana kıdem ödülleri verildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (SEDAŞ) 10, 25 ve 30'uncu yıllarını dolduran çalışanlar için gelenekselleşen kıdem ödülleri etkinliği düzenlendi. Sakarya'dan 197, Kocaeli'den 190, Bolu'dan 111, Düzce'den 99 ve Gebze'den 67 olmak üzere toplamda 664 SEDAŞ çalışanına ödülleri verilerek, emekleri dolayısıyla teşekkür edildi. SEDAŞ yöneticilerinin Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerini ziyaret ederek katıldığı etkinlikte ödül alan çalışanlara plaketleri verildi.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şirketimize emek veren 664 çalışma arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yıllanan ama güçlü enerjisi ve dayanışmacı ruhu sayesinde hep dinamik ve genç kalan ekibimizle daima hedeflerimize ulaştık. Daha nice yılları aynı heyecan ve enerji ile tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KOCAELİ