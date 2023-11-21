SEDAŞ, muhtar dernek başkanları iletişim toplantısını Kocaeli'de gerçekleştirdi

SEDAŞ, Kocaeli'de muhtar dernek başkanları ile bir araya gelerek altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını değerlendirdi.

SEDAŞ, geleneksel muhtar dernek başkanları iletişim toplantısının üçüncüsünü Kocaeli'de gerçekleştirdi. Altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda talep ve öneriler değerlendirildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli'de muhtar dernek başkanları ile bir araya geldi. Kocaeli'de kesintisiz elektrik dağıtımı çerçevesinde yürütülen çalışmalar konusunda muhtar dernek başkanları ile toplantıda buluşan SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi, muhtarların talep ve önerilerini değerlendirdi.

Toplantıya SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ile SEDAŞ Kocaeli-Gebze bölge yöneticileri katıldı.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, vatandaşların taleplerinin iletilmesi noktasında muhtarların önemine dikkat çekilerek, "Müşteri memnuniyetini artırmayı ve muhtarlarımızla iş birliğini önceliğimiz görüyoruz. Bölgelerimizdeki eksik görülen noktalara kısa sürede hizmet götürmek için vatandaşlarımızın ilk temsilcisi olan muhtarlarla etkin iletişim halindeyiz. Muhtarlıklarımıza gelen taleplerin bize ulaşmasında bu önemli rolü üstlenen dernek başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil ve SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk'ün sunumları ile devam eden toplantıda muhtar dernek başkanları talep ve önerilerini dile getirdi. - KOCAELİ