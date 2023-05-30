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Seçimin ardından gözler TBMM'ye çevrildi! Milyonları ilgilendiren ekonomik düzenlemeler yolda

Ekonomi Haberleri

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimi 2. turu sonuçlandıktan sonra milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilecek. Düzenlemelerden ilki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacak, ardından yapılacak düzenlemeyle ise Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılarak refah payı artışının eklenmesi sağlanacak. Meclis'in çıkartacağı düzenlemelerden biri de ailenin desteklenmesi ile ilgili olacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonuçlandıktan sonra Meclis'in yoğun mesaisi başlayacak. Temmuz ve Ağustos'ta maaş artışları peş peşe gerçekleştirilecek.

Yapılacak düzenlemelerden ilki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara seyyanen maaş artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılarak refah payı artışı da eklenecek. Bunun için bir yasal düzenleme de yapılacak. Böylece emeklilerin maaşında üçlü bir artış gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeni Meclis'in çıkartacağı düzenlemelerden biri de ailenin desteklenmesi ile ilgili olacak. Ev kadınlarının sigorta güvencesine kavuşturulması, primlerinin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi ve annelere daha erken emeklilik gibi yasal düzenlemeler gündemde.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Tbmm Genel Kurulu 28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

ertugrul ceylan:

BENİM ANNEM 9600 BABAM 3600 İLE EMEKLİ AYNI MAAŞI ALIYORLAR TABAN MAAŞ YÜKSELİYOR AMA FAZLA PİRİM YATANLAR AYNI KALIYOR BU ADALET Mİ ?

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sade vatandaş:

normalin iki katı pirim ödeyerek emekli oldum 2008 de asgari ücretten prim ödeyip günü tamam olanlara devam ettikçe aylığı düşüren kanun çıkarıldı bu kanundan emekli olurken haberim oldu şimdi çiftçi sigortasıyla iki gün pirim ödeyenle aynı maaşı alıyorum adaletiniz bumu

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Onemli Degil:

100 senelik ulkemizde haala Standart getirilmis bir konu yok arkadas..Is yapmayi bilmiyorsunuz madem, baska ulkeler nasil yapmis gidip ogreninn..Is bilenlerin degil de, partizan kisilerin dedikleriyle yonetiliyor guzel ulkem..

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