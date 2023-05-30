Seçimin ardından gözler TBMM'ye çevrildi! Milyonları ilgilendiren ekonomik düzenlemeler yolda

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimi 2. turu sonuçlandıktan sonra milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilecek. Düzenlemelerden ilki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacak, ardından yapılacak düzenlemeyle ise Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılarak refah payı artışının eklenmesi sağlanacak. Meclis'in çıkartacağı düzenlemelerden biri de ailenin desteklenmesi ile ilgili olacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonuçlandıktan sonra Meclis'in yoğun mesaisi başlayacak. Temmuz ve Ağustos'ta maaş artışları peş peşe gerçekleştirilecek.

MAAŞ ARTIŞLARI VE ENFLASYON FARKI MAAŞLARA YANSIYACAK

Yapılacak düzenlemelerden ilki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara seyyanen maaş artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ÜÇLÜ ARTIŞ

Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılarak refah payı artışı da eklenecek. Bunun için bir yasal düzenleme de yapılacak. Böylece emeklilerin maaşında üçlü bir artış gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER İÇİN YASAL DÜZENLEMELER

Yeni Meclis'in çıkartacağı düzenlemelerden biri de ailenin desteklenmesi ile ilgili olacak. Ev kadınlarının sigorta güvencesine kavuşturulması, primlerinin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi ve annelere daha erken emeklilik gibi yasal düzenlemeler gündemde.