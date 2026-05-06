SEC, şirketlere altı aylık raporlama seçeneği sunacak teklifini açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, halka açık şirketlere üç aylık raporlar yerine altı aylık rapor sunma seçeneği getiren kural değişiklikleri önerdi. SEC Başkanı Paul Atkins, bu değişikliklerin şirketlere ve yatırımcılara raporlama esnekliği sağlayacağını açıkladı.

NEW ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), halka açık şirketlere, üç aylık raporlar yerine altı aylık raporlar sunma seçeneği tanıyacak kural değişiklikleri önerdi.

SEC'den söz konusu kural değişikliği teklifine dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, halka açık şirketlere, federal menkul kıymetler kanunları kapsamındaki ara dönem raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeleri için üç aylık raporlar yerine altı aylık raporlar sunma seçeneği tanıyacak kural değişikliklerinin önerildiği bildirildi.

Halka açık şirketlerin üç aylık rapor sunmalarının zorunlu olduğu anımsatılan açıklamada, teklifin kabul edilmesi halinde altı aylık rapor tercihinde bulunan şirketlerin her bir mali yıl için üç adet üç aylık rapor ve bir adet yıllık rapor yerine, bir adet altı aylık rapor ve bir adet yıllık rapor sunacakları aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SEC Başkanı Paul Atkins, SEC kurallarının katılığının, şirketlerin ve yatırımcılarının kendilerine en iyi şekilde hizmet edecek ara dönem raporlama sıklığını belirlemelerine engel olduğunu vurguladı.

Atkins, önerilen değişikliklerin kabul edilmesi durumunda, şirketlerin raporlama sıklıklarına düzenleyici esneklik sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
