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Schneider Elektrik'te Grev Sonlandı: Anlaşma Sağlandı ve Ücretler Belirlendi

Schneider Elektrik'te Grev Sonlandı: Anlaşma Sağlandı ve Ücretler Belirlendi
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25 gündür grevde olan Schneider Elektrik işçileri ile şirket arasında anlaşma sağlandı. Yeni toplu iş sözleşmesine göre, birinci 6 ayda ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 56.200 TL olacak. İkinci 6 ayda ise bu miktar 71.150 TL'ye çıkacak. MESS'in 3 yıllık toplu iş sözleşmesi önerisi ve esneklik içeren maddeleri geri çekildi. Schneider Elektrik işçileri, 25 günlük hak arama mücadelesinin ardından anlaşma sağlandığını duyurdu.

25 gündür grevde olan Schneider Elektrik'te anlaşma sağlandı. Yeni sözleşme ile birinci 6 ayda ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 56.200 TL oldu.

Madeni Eşya İşverenleri Sendikası (MESS) üyesi olup, 25 gündür grevde olan Schneider Elektrik'te, dün yapılan toplantı ile anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreteri Ali Çeltek, Manisa Şube ve Gebze 2 Nolu Şubeleri'nin başkanları ile Schneider işletmesinin bütün sendika temsilcileri katıldı.

Görüşmede gelinen aşama sendikacılardan oluşan heyet tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilirken, üyelerin de onayı ile sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Schneider Elektrik'te toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Birinci 6 ayda; ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 56.200 TL oldu. İkinci 6 ayda (2025 yılı 1 Mart tarihinde) ise ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 71.150 TL olacak.

Açıklamaya göre, MESS'in 3 yıllık toplu iş sözleşmesi önerisi ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi. Birleşik Metal-İş açıklamasında ayrıca, "Haksız ve hukuksuz grev yasağına ve tüm zorluklara rağmen 25 gündür hakları için onurlu bir direniş sürdüren Schneider Elektrik işçileri, bu kararlı direnişleri ve mücadeleleri sonucunda haklarını aldılar. Sözleşmemiz, başta Schneider Elektrik işçilerine olmak üzere, tüm metal işçilerine ve işçi sınıfına hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
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