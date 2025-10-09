Schneider Electric'in Dağıtım Merkezi, Sürdürülebilirlik Deniz Feneri Seçildi

Schneider Electric'in Fransa'nın Evreux kentindeki dağıtım merkezi, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Lighthouse Ağı tarafından "Sustainability Lighthouse" (Sürdürülebilirlik Deniz Feneri) olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric'in ilk döngüsel dağıtım merkezi Evreux tesisi, döngüselliği geniş ölçekte mümkün kılan uçtan uca "daha iyi ve uzun süre, yeniden kullan" modeline öncülük ediyor.

Son iki yılda enerji tüketimini yüzde 18, tek kullanımlık plastik tüketimini de yüzde 40 oranında azaltan tesis, WEF Küresel Lighthouse Ağı tarafından Sustainability Lighthouse ünvanını elde etti.

Bu başarıyla 6. kez tesisleriyle bu ünvana layık görülen şirket, döngüselliğini, kaynak verimliliğini, sürdürülebilir inovasyona bağlılığını ve Küresel Lighthouse Ağı'ndaki şirketler arasında endüstriyel dönüşümdeki öncülüğünü gösterdi.

Tesiste öne çıkan sürdürülebilirlik inovasyonları arasında, 3 binden fazla ürün türünün siparişi ve geri alımı için dijital müşteri platformu, ürünleri onarım, yenileme ve yeniden paketleme merkezlerine bağlayan veri modeli, paketleme, nakliye ve enerji alanlarında döngüsel çözümler, enerji izleme ve yönetimi için "EcoStruxure Resource Advisor" ve "EcoStruxure Building Operation" çözümleri yer alıyor.

WEF'in McKinsey & Company ile kurduğu girişim Küresel Lighthouse Ağı, dijital dönüşüm ve operasyonel mükemmellikte liderlik sergileyen endüstriyel tesisleri ödüllendiriyor.

" Burayı döngüsellik için bir katalizör olarak konumlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Tedarik Zinciri Başkanı Mourad Tamoud, WEF'in bu takdirinin, ekiplerinin sürdürülebilirliği operasyonlarının her alanına entegre etme konusundaki kararlılığını yansıttığını aktardı.

Evreux'da bir dağıtım merkezinin rolünü yeniden tasarladıklarını, bir lojistik merkezinin yanı sıra döngüsellik için bir katalizör olarak konumlandırdıklarını belirten Tamoud, "Küresel Lighthouse Ağı'nın bir parçası olmaktan ve daha sürdürülebilir, verimli bir gelecek için edindiğimiz bilgileri sektörle paylaşmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu İleri Üretim ve Tedarik Zincirleri Merkezi Başkanı ve Genel Müdürü Kiva Allgood da bütünsel dönüşümü yönlendiren, dijital inovasyonu, dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, yetenek gelişimini ve müşteri odaklılığını yaptıkları her işe entegre eden kuruluşların geleceği şekillendireceğini vurguladı.

Allgood, "Farklı sektör ve segmentlerdeki ileri görüşlü şirketlerin bu vizyonu nasıl hayata geçirdiğini gösteren ve operasyonel mükemmellikle etki konusunda yeni bir küresel standart belirleyen yeni Lighthouse kohortunu tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.