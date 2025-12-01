Schneider Electric, AVEVA ve ETAP, Dijital İkizlerin Gelişimi İçin AOUSD İttifakına Katıldı

Schneider Electric, AVEVA ve ETAP, endüstrilerde dijital ikiz ve 3 boyutlu modelleme alanındaki yetenekleri artırmak amacıyla Alliance for OpenUSD (AOUSD) ittifakına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, duyuru, 2 bin 500'den fazla iş lideri ve sektör temsilcisini bir araya getiren Schneider Electric'in Las Vegas'taki Kuzey Amerika İnovasyon Zirvesi sırasında yapıldı.

Söz konusu ittifakla şirketler, yazılımların birlikte çalışabilirliğini destekleyecek ve endüstriyel simülasyon, işbirliğine dayalı tasarım ile yapay zeka altyapı sistemleri için açık standartları geliştirecek.

OpenUSD, farklı yazılım araçları ve veri türleri arasında sorunsuz birlikte çalışabilirlik sağlayan, sanal dünyalarla endüstriyel dijitalleşmeyi ileriye taşıyan yüksek performanslı ve genişletilebilir bir çerçeve sunuyor.

Schneider Electric, AVEVA ve ETAP'ın yazılım portföyleri, binalar, veri merkezleri, fabrikalar, şebekeler ve altyapılar dahil birçok sektörde dijital ikizlerin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Söz konusu dijital ikizler, bina tasarımı, sürdürülebilirlik ve ekipman optimizasyonu gibi alanlarda verimliliği artırıyor.

NVIDIA ile uyumlu dijital dönüşüm

Şirketler, fiziksel dünyayı modelleyen ve üretken yapay zekadan yararlanarak daha akıllı karar alma süreçlerini mümkün kılan ölçeklenebilir ve simülasyona hazır (SimReady) varlıkların geliştirilmesi konusunda NVIDIA'nın vizyonuyla uyum içinde hareket ediyor.

NVIDIA Omniverse kütüphaneleriyle kullanılan SimReady varlıklar, yüksek doğrulukta simülasyonlara olanak tanıyor ve dijital ikiz geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Üreticilerden veri merkezi operatörlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip bu altyapı, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve operasyonel dayanıklılık alanlarında iyileşmeler sağlıyor.

Veri merkezi operatörleri, yapay zeka fabrikası dijital ikizlerini kullanarak termal davranış, güç dağıtımı ve hava akışını simüle edebiliyor. Bu sayede soğutma verimliliği artırılabiliyor ve sistem güvenilirliği iyileştirilebiliyor.

Ortaklıkta yeni bir aşama

AOUSD ittifakı, NVIDIA ile süregelen işbirliklerinin stratejik bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Şirketler, yeni nesil yapay zeka fabrikalarının çalışmasını ve soğutulmasını sağlayacak referans mimariler ve entegre altyapı çözümleri geliştiriyor.

Schneider Electric, NVIDIA'nın Virginia, Manassas'taki Yapay Zeka Fabrikası Araştırma Merkezi'nde güç, soğutma ve enerji teknolojisi ortağı olarak yer alıyor. NVIDIA Vera Rubin platformu tarafından desteklenen merkez, üretken yapay zeka, bilimsel hesaplama ve ileri üretim alanındaki projelere katkı sağlamak üzere oluşturuldu.

Yeni nesil yapay zeka fabrikaları için işbirliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Veri Merkezleri Baş Teknoloji Sorumlusu Jim Simonelli, OpenUSD'nin bir dosya formatının ötesinde, farklı endüstrileri birbirine bağlayan sanal bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Simonelli, ittifaka katılmanın işbirliğini, simülasyon ve inovasyonu mümkün kılan ortak bir dijital dile katkıda bulunmaya olanak verdiğini kaydederek, "Bu adım, NVIDIA ile yürüttüğümüz çalışmaların doğal bir devamı niteliğinde ve bize güçlü olduğu kadar akıllı, sürdürülebilir ve geleceğe hazır bir yapay zeka alt yapısı kurma imkanı veriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

NVIDIA Omniverse ve Simülasyon Teknolojisi Başkan Yardımcısı Rev Lebaredian da yapay zeka fabrikaları gibi karmaşık sistemleri verimli şekilde tasarlamak ve işletmek için simülasyona hazır bir temele ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Lebaredian, Schneider Electric'in enerji yönetimi, donanım ve yazılım alanındaki uzmanlığının, NVIDIA Omniverse kütüphaneleriyle birleşmesinin yapay zeka destekli verimlilik ve sürdürülebilirlikte yeni bir dönemi başlatacağını ve geleceğin yapay zeka fabrikalarıyla akıllı şebekelerinin kurulmasını hızlandıracağını kaydetti.