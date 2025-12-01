Haberler

Schneider Electric, AVEVA ve ETAP, Dijital İkizlerin Gelişimi İçin AOUSD İttifakına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Schneider Electric, AVEVA ve ETAP, endüstrilerde dijital ikiz ve 3 boyutlu modelleme yeteneklerini artırmak amacıyla Alliance for OpenUSD (AOUSD) ittifakına katıldı. Bu adım, dijitalleşmeyi ileriye taşımak ve yapay zeka destekli verimliliği artırmak için stratejik bir ortaklık olarak değerlendiriliyor.

Schneider Electric, AVEVA ve ETAP, endüstrilerde dijital ikiz ve 3 boyutlu modelleme alanındaki yetenekleri artırmak amacıyla Alliance for OpenUSD (AOUSD) ittifakına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, duyuru, 2 bin 500'den fazla iş lideri ve sektör temsilcisini bir araya getiren Schneider Electric'in Las Vegas'taki Kuzey Amerika İnovasyon Zirvesi sırasında yapıldı.

Söz konusu ittifakla şirketler, yazılımların birlikte çalışabilirliğini destekleyecek ve endüstriyel simülasyon, işbirliğine dayalı tasarım ile yapay zeka altyapı sistemleri için açık standartları geliştirecek.

OpenUSD, farklı yazılım araçları ve veri türleri arasında sorunsuz birlikte çalışabilirlik sağlayan, sanal dünyalarla endüstriyel dijitalleşmeyi ileriye taşıyan yüksek performanslı ve genişletilebilir bir çerçeve sunuyor.

Schneider Electric, AVEVA ve ETAP'ın yazılım portföyleri, binalar, veri merkezleri, fabrikalar, şebekeler ve altyapılar dahil birçok sektörde dijital ikizlerin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Söz konusu dijital ikizler, bina tasarımı, sürdürülebilirlik ve ekipman optimizasyonu gibi alanlarda verimliliği artırıyor.

NVIDIA ile uyumlu dijital dönüşüm

Şirketler, fiziksel dünyayı modelleyen ve üretken yapay zekadan yararlanarak daha akıllı karar alma süreçlerini mümkün kılan ölçeklenebilir ve simülasyona hazır (SimReady) varlıkların geliştirilmesi konusunda NVIDIA'nın vizyonuyla uyum içinde hareket ediyor.

NVIDIA Omniverse kütüphaneleriyle kullanılan SimReady varlıklar, yüksek doğrulukta simülasyonlara olanak tanıyor ve dijital ikiz geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Üreticilerden veri merkezi operatörlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip bu altyapı, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve operasyonel dayanıklılık alanlarında iyileşmeler sağlıyor.

Veri merkezi operatörleri, yapay zeka fabrikası dijital ikizlerini kullanarak termal davranış, güç dağıtımı ve hava akışını simüle edebiliyor. Bu sayede soğutma verimliliği artırılabiliyor ve sistem güvenilirliği iyileştirilebiliyor.

Ortaklıkta yeni bir aşama

AOUSD ittifakı, NVIDIA ile süregelen işbirliklerinin stratejik bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Şirketler, yeni nesil yapay zeka fabrikalarının çalışmasını ve soğutulmasını sağlayacak referans mimariler ve entegre altyapı çözümleri geliştiriyor.

Schneider Electric, NVIDIA'nın Virginia, Manassas'taki Yapay Zeka Fabrikası Araştırma Merkezi'nde güç, soğutma ve enerji teknolojisi ortağı olarak yer alıyor. NVIDIA Vera Rubin platformu tarafından desteklenen merkez, üretken yapay zeka, bilimsel hesaplama ve ileri üretim alanındaki projelere katkı sağlamak üzere oluşturuldu.

Yeni nesil yapay zeka fabrikaları için işbirliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Veri Merkezleri Baş Teknoloji Sorumlusu Jim Simonelli, OpenUSD'nin bir dosya formatının ötesinde, farklı endüstrileri birbirine bağlayan sanal bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Simonelli, ittifaka katılmanın işbirliğini, simülasyon ve inovasyonu mümkün kılan ortak bir dijital dile katkıda bulunmaya olanak verdiğini kaydederek, "Bu adım, NVIDIA ile yürüttüğümüz çalışmaların doğal bir devamı niteliğinde ve bize güçlü olduğu kadar akıllı, sürdürülebilir ve geleceğe hazır bir yapay zeka alt yapısı kurma imkanı veriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

NVIDIA Omniverse ve Simülasyon Teknolojisi Başkan Yardımcısı Rev Lebaredian da yapay zeka fabrikaları gibi karmaşık sistemleri verimli şekilde tasarlamak ve işletmek için simülasyona hazır bir temele ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Lebaredian, Schneider Electric'in enerji yönetimi, donanım ve yazılım alanındaki uzmanlığının, NVIDIA Omniverse kütüphaneleriyle birleşmesinin yapay zeka destekli verimlilik ve sürdürülebilirlikte yeni bir dönemi başlatacağını ve geleceğin yapay zeka fabrikalarıyla akıllı şebekelerinin kurulmasını hızlandıracağını kaydetti.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.