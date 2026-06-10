Dev kruvaziyer Scarlet Lady Bodrum'a yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaşan dünyanın dikkat çeken kruvaziyer gemileri arasında yer alan Bahama bayraklı "Scarlet Lady", görenleri kendine hayran bıraktı. Dev gövdesi ve taşıdığı binlerce yolcuyla Bodrum Limanı'na giriş yapan kruvaziyer, ilçeye hareketlilik kattı.

277 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum'a ulaştı. Limana yanaşmasının ardından gemide bulunan turistler ilçe merkezine çıkarak tarihi ve turistik noktaları gezmeye başladı. Özellikle çarşı, marina bölgesi ve sahil hattında yoğunluk oluştu.

Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan Scarlet Lady'de toplam 2 bin 521 yolcu ile 1146 personelin bulunduğu öğrenildi. Binlerce kişilik kapasitesiyle öne çıkan dev kruvaziyer, Bodrum'un kruvaziyer turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinden itibaren limanda dikkatleri üzerine çeken gemi, büyüklüğüyle de ilgi odağı oldu.

Bodrum'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Scarlet Lady'nin saat 20.00'de limandan ayrılarak Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı