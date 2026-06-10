Haberler

Dev kruvaziyer Scarlet Lady Bodrum'a yanaştı

Dev kruvaziyer Scarlet Lady Bodrum'a yanaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahama bayraklı dev kruvaziyer gemisi Scarlet Lady, 277 metre uzunluğu ve 2 bin 521 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı. Turistler ilçede tarihi ve turistik noktaları gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaşan dünyanın dikkat çeken kruvaziyer gemileri arasında yer alan Bahama bayraklı "Scarlet Lady", görenleri kendine hayran bıraktı. Dev gövdesi ve taşıdığı binlerce yolcuyla Bodrum Limanı'na giriş yapan kruvaziyer, ilçeye hareketlilik kattı.

277 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum'a ulaştı. Limana yanaşmasının ardından gemide bulunan turistler ilçe merkezine çıkarak tarihi ve turistik noktaları gezmeye başladı. Özellikle çarşı, marina bölgesi ve sahil hattında yoğunluk oluştu.

Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan Scarlet Lady'de toplam 2 bin 521 yolcu ile 1146 personelin bulunduğu öğrenildi. Binlerce kişilik kapasitesiyle öne çıkan dev kruvaziyer, Bodrum'un kruvaziyer turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinden itibaren limanda dikkatleri üzerine çeken gemi, büyüklüğüyle de ilgi odağı oldu.

Bodrum'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Scarlet Lady'nin saat 20.00'de limandan ayrılarak Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Bursa'daki emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Tuvalette bulunanlar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor

Ve AK Parti sahaya indi! İlk durak Adana oldu, işte sıradaki adres
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı