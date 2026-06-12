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Sayıştay Başkanlığı için başvurular sona erdi

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Sayıştay Başkanlığı için TBMM Başkanlığına 12 başvuru yapıldı.

Sayıştay Başkanlığı için TBMM Başkanlığına 12 başvuru yapıldı. Mevcut Başkan Metin Yener de başvuranlar arasında yer aldı.

Sayıştay Başkanlığı seçimi için TBMM'ye yapılan başvuru süreci 17.00 itibarıyla sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık yarışı için 12 kişi başvurdu. Başvuruda bulunan isimler ve meslekleri başvuru sırasına göre şöyle:

"Metin Yener ( Sayıştay Başkanı)

Abdullah Doğru ( Sayıştay 8. Daire Üyesi)

İdris Bulut ( Sayıştay 4. Daire Başkanı)

Abdullah Şimşek ( Sayıştay 7. Daire Üyesi)

Mehmet Aksoy ( Sayıştay Üyesi)

Ahmet Gümüş ( Sayıştay Üyesi)

Bahtiyar Sazlık (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü)

Mustafa Gümüş (Keçiören Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Birim Sorumlusu)

İsmail Altıntaş ( Sayıştay Başsavcısı)

Ahmet Tezcan ( Sayıştay Başkan Yardımcısı)

Nejla Eroğlu ( Sayıştay 6. Daire Başkanı)

Beyami Özdemir ( Sayıştay 2. Daire Üyesi)"

Komisyonun ardından Genel Kurul'da seçim yapılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 16 Haziran Salı günü toplanarak, başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri TBMM Genel Kuruluna bildirilecek.

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebilecek. Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek. Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" sayılacak.???????

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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