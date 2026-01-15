Doğru Yetkinlik ile Rekabet Avantajı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ( Teı ) Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Vural Çetinkaya, "Asıl rekabet avantajı, daha fazla insan istihdam ederek sağlanamaz. Gerçek rekabet avantajını ancak doğru yetkinlikte, doğru zamanda ve doğru derinlikte üretim yapabilme kapasitesiyle sağlayabiliriz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de devam ediyor.

Zirvenin ikinci gününde TR Eğitim Teknoloji (TET) Genel Müdürü Muharrem Yılmaz moderatörlüğünde "İnsana Yetkinlik Bazlı Bakış" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturuma Yeliz Vural Çetinkaya, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçer Atlı ve Savunma Sanayii Akademi (SSA) Yetkinlik Gelişim Müdürü Veda Duman Kantarcıoğlu katıldı.

Çetinkaya, konuşmasında, iş gücü sayısındaki artışa rağmen yetkinlik açığının kapanmadığına işaret ederek, bu durumun artık sadece şirketlerin değil, ülkelerin de ana gündem maddesi haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin "Milli Yetkinlik Hamlesi" ile odağını sayısal verilerden insana ve yetkinliğe çeviren güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu ifade eden Çetinkaya, TEI olarak bu doğrultuda kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını söyledi. ???????Çetinkaya, "Asıl rekabet avantajı, daha fazla insan istihdam ederek sağlanamaz. Gerçek rekabet avantajını ancak doğru yetkinlikte, doğru zamanda ve doğru derinlikte üretim yapabilme kapasitesiyle sağlayabiliriz." dedi.

Yetkinliği sadece teknolojiyi kullanmak değil, bilginin sahada uygulanması, hata senaryolarında karar verme yetisi ve tecrübe aktarımı olarak tanımladıklarını dile getiren Çetinkaya, eğitim yaklaşımındaki değişikliği şu sözlerle özetledi:

"Standart eğitimler yerine kişiye özgü 'terzi usulü' gelişim programlarını merkezimize aldık. Pozisyon yerine yetkinliği, kişi sayısı yerine kapasiteyi yönetiyoruz. Teknik ve davranışsal yetkinlikleri birlikte ele alan, kişiye özel öğrenme yaklaşımıyla tasarlanmış çok katmanlı bir ekosistem kurduk. Bu yapının merkezinde rol bazlı yetkinlik haritaları, bireysel gelişim yolculukları, dijital öğrenme platformları ve deneyimsel öğrenme çözümleri yer alıyor."

Dönüşümün somut bir göstergesi olarak ünvan, rol ve iş ailesi bazlı yetkinlik yapılarını performans sistemine entegre ettiklerini belirten Çetinkaya, çalışanların artık yetkinlikleri üzerinden değerlendirildiğini aktardı.

Şirket bünyesindeki mentörlük programı altında 5 farklı yapılandırılmış program yürüttükleri bilgisini paylaşan Çetinkaya, "tersine mentörlük" uygulaması sayesinde kritik bilgi ve tecrübenin kişilere bağlı kalmadan kurumsal hafızaya aktarıldığını, böylece rol değişimlerinde yetkinlik kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Öğrenme ekosisteminin en önemli bileşenlerinden birinin "Momentum İç Eğitmen Okulu" olduğunu kaydeden Çetinkaya, "400'e yakın iç eğitmenimizle teknik eğitim ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 70'ini sağlıyoruz. Bu yaklaşım bize yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, geleceğin yetkinliklerini de bugünden inşa edebilen bir organizasyon olma gücü kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Yetkinlik Hamlesi'ni bir projeden ziyade geleceğin güvencesi olarak gördüklerini belirten Çetinkaya, liderlerin sadece bugünün problemlerini çözen değil, gelecekteki teknolojik ihtiyaçları öngören aktörler haline gelmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Milli Yetkinlik Hamlesi, tam bağımsızlığımızın anahtarı"

Savunma Sanayii Akademi Yetkinlik Gelişim Müdürü Veda Duman Kantarcıoğlu da Milli Yetkinlik Hamlesi'nin, savunma sanayisindeki 1400'den fazla proje arasında doğrudan insan kaynağına odaklanan tek proje olması bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Halihazırda bu kapsamda 60 farklı alt projenin yürütüldüğünü açıklayan Kantarcıoğlu, projenin Milli Teknoloji Hamlesi'ni tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Sektörün ulaştığı büyüklüğe ilişkin güncel verileri paylaşan Kantarcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün 1400'den fazla projemiz, 3500'den fazla savunma sanayi firmamız ve sektörde ter döken 100 binden fazla çalışanımız bulunmaktadır. Yerlilik oranımız yüzde 85'in üzerine çıkmış durumdadır. Bu başarı tablosunun ortasında Milli Yetkinlik Hamlesi'ni 'milli' olarak tanımlıyoruz çünkü bu projeyi tam bağımsızlığımızın anahtarı ve ekosistemin birbirini beslediği sürdürülebilir bir yapının temeli olarak görüyoruz."

"İçsel motivasyon büyük önem taşımaktadır."

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçer Atlı ise yeteneğin performansa dönüşme sürecindeki psikolojik ve disiplin odaklı unsurlara değindi.

Potansiyelin başarıya dönüşebilmesi için zihinsel hazırlık ve uygulama birliğinin önemine dikkati çeken Atlı, Harvard Üniversitesinde yapılan araştırmalardan örnekler vererek zihinsel antrenman ve inanmanın fiziksel kazanımlar üzerindeki etkisini anlattı.

Yüksek potansiyelin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Atlı, "Deha derecesinde bir potansiyeliniz olsa bile sıkı çalışma ve iç disiplin yoksa bu durum somut bir başarıya dönüşmez. Kişinin kendi yetkinliklerini geliştirmesi sürecinde dışsal motivasyondan ziyade, sürdürülebilirliği sağlayan içsel motivasyon büyük önem taşımaktadır. Başarı, bir fikrin üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışıldığında kaçınılmaz hale gelir." dedi.