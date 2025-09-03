Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatı Yüzde 97,3 Arttı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayi ihracatında yeni zirvenin gerçekleştiğini belirterek, "2025 yılı Ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-ağustos döneminde ise toplam ihracatımız yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ'lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam" dedi.