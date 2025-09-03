Haberler

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatı Yüzde 97,3 Arttı

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatı Yüzde 97,3 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayi ihracatında yeni zirvenin gerçekleştiğini belirterek, "2025 yılı Ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-ağustos döneminde ise toplam ihracatımız yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ'lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Otogarda dehşet anları: Yaşlı adam silahla kadını vurdu, kalabalığın öfkeden gözü döndü

Yaşlı adam silahla kadını vurdu, kalabalığın öfkeden gözü döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran'dan Fikret Orman görüntüleri sonrası ilk açıklama

Yasak aşk kameralara yansıdı, ünlü model sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.