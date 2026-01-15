Haberler

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi tamamlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi sonuçlandı. SSB Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, liderliğin 4 basamağını anlatarak, güvenilir olmanın önemine vurgu yaptı. Zirve sonunda ödüller dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda bu yıl ikincisi düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi tamamlandı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvenin ikinci gününde çeşitli başlıklarda uzman isimlerin katılımıyla birçok oturum yapıldı. Zirvenin son programında SSB Başkan Yardımcısı Hakan Karataş liderlik konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Karataş, liderlik ikliminin bütünlük, niyet, yeterlik ve başarı olmak üzere 4 basamağı olduğunu belirterek, "4 basamaklı bu aracı kendi liderliğinizi, liderinizi, organizasyonu, ekibi test ederken kullanabilirsiniz. Öyle bir merdiven ki bu ilk basamakta basacak bir şey bulamazsanız diğer basamaklara gitmeye hiç gerek yok. Amaç ise son basamağa kadar çıkabilmek." diye konuştu.

İlk basamak olan bütünlüğün, karakter ve davranış olduğunu anlatan Karataş, karakter ve davranışın inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Düşüncenin sonucu olan duyguların ve duyguların sonucu olan davranışların uyumlu olması gerektiğine dikkati çeken Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şey söylediğimde onu yapabiliyor olmam lazım. Eğer ben söylediğimi yapmıyorsam davranış ve bütünlükte bir sorun oluyor. Eğer burada problem varsa yani söylediğimle yaptığım tutmuyorsa o kişi kişinin, ekibin, kurumun karakteri tam oturmamış demektir. Bu tamamsa ikinci basamak olan niyete çıkabiliriz. Bir işi yapmaya niyetiniz yoksa, tutum ve samimiyet yoksa o iş bir adım daha ileri gitmez. Tutum ve samimiyet çok kıymetli bir şey. Çok bilgilisiniz ama o işi yapmaya tutumunuz yok, faydasız."

"Hepimizin sorumluluğu önce kendimizin güvenilir olması"

1. ve 2. basamak olmadan 3. ve 4. basamağa çıkmanın zor olduğunu vurgulayan Karataş, "Bunlarda problem varsa üst basamakları tartışmıyoruz bile. 3. basamak yeterlik. Bu arkadaşımız, bilgi, beceri ve deneyim açısından bu kurum, bu kültür, bu ekip yeterli mi? Burası da tamamsa ancak 4. basamağa yani başarıya çıkabiliriz. O başarıyı da biz ne diye tanımlıyoruz? Bir değer üretmiş mi, üstün performansa ulaşmış mı?" ifadesini kullandı.

Hakan Karataş, 4 basamak emin adımlarla çıkılıyorsa o şirkette liderlikten bahsetmeye de gerek olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu 4 aşamayı tamamladığımızda, karakter, davranış, tutum, samimiyet, bilgi, beceri, deneyim, değer, performans, bütünlük, niyet, yeterlilik, başarı inşa ediyoruz. Bunlar olduğunda oluşturduğumuz iklimin adı güven oluyor. Eğer güven iklimi varsa lidere gerek yok, konuştuğumuz çoğu şeyin önemi kalmıyor. Hep birine güvenmek istiyoruz. Güvenmenin ön koşulu aslında güvenilir olmak. Herkes güvenilir olursa güven diye bir problem kalmaz. Hepimizin sorumluluğu önce kendimizin güvenilir olması."

Eğer vakit geçirmek, sohbet etmek için birisi aranıyorsa ilk iki basamağın yeterli olacağını aktaran Karataş, "İş arkadaşlığı için dört basamağa da ihtiyaç var. Lütfen kendinize de bu testi yapın. Her birimizin amacı bu her basamağı inşa etmek. Öncelikle bu hukuku hepimizin dert ediyor olması lazım." dedi.

Karataş, yüzde 80 işe alımlarda bakılan şeyin bilgi, beceri ve deneyim olduğunu, ancak işten ayrılışların yüzde 80'inin ise diğer 3 basamaktan kaynaklandığını ifade etti.

AA'ya ödül verildi

Hakan Karataş'ın sunumunun ardından zirvenin kapanış töreni gerçekleştirildi. Törende zirvenin sponsorlarına, düzenlenmesine katkıda bulunan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.

Zirvenin Global İletişim Ortağı olan Anadolu Ajansı'na (AA) verilen ödülü, kurum adına AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan aldı.

Milli Yetkinlik Ödülleri kapsamında da çalışmaları dolayısıyla çeşitli kişi ve kurumlara ödüller takdim edildi. Günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından zirve sona erdi.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Ekonomi
