Haberler

Haluk Görgün: Savunma ve havacılık ihracatımız 803 milyon dolar oldu

Haluk Görgün: Savunma ve havacılık ihracatımız 803 milyon dolar oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, haziran ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yıla göre yüzde 29,6 artarak 802,8 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Ocak-haziran döneminde ihracat 4,66 milyar doları bulurken, son 12 aylık ihracat ilk kez 11 milyar doları aştı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türk savunma ve havacılık sanayii, ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, haziran ayı ihracat verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Türk savunma ve havacılık sanayii, ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu. Ocak-haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atlamış oldu. Sahada başarısını kanıtlayan sistemlerimiz ve her geçen gün derinleşen ekosistemimizle küresel ölçekte kalıcı iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!