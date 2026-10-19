Savunma Sanayii Başkanı Görgün, FSMVÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinde son 12 aylık ihracatın bugün itibarıyla 11 milyar doları aştığını belirterek, "2026 içinde firmalarımız 15 milyar dolarlık yeni sözleşmeler imzaladılar. Bu rakamın yıl sonuna doğru 20 milyar doları bulmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgün, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Fethin Aklı, Geleceğin Mühendisliği: Şahi'den Kızılelma'ya Türk Savunma Sanayii" başlıklı açılış dersini verdi.

Fatih Sultan Mehmet'i, ilim ve teknoloji hamisi olarak hatırlamak ve hatırlatmak istediğini söyleyen Görgün, "1453'te İstanbul'un fethi, cesaretin yanında, aklın, planlamanın ve teknolojinin de zaferiydi. Dönemin büyük toplarını döken ustalar, Rumeli Hisarı'nı kısa sürede yükselten mimarlar ve gemileri karadan yürüterek Haliç'e indiren o cesur plan... Bütün bunlar bugün sistem mühendisliği dediğimiz anlayışımızın tarihimizdeki ilham verici örnekleri arasında yer almaktadır." dedi.

Görgün, bu topraklarda savunma sanayisinin köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, Osmanlı döneminden bugüne gelen süreçte savunma sanayisinin gelişimine ilişkin bilgi verdi.

Görgün, "Bugün ise neredeyse tamamı özgün olan yaklaşık 1500 projeyi eş zamanlı birlikte yürütüyoruz. Bu tablo alıcı bir ülkeden tasarımcı bir ülkeye, oradan da ihracatçı bir ülkeye geçişimizin hikayesidir." diye konuştu.

"Ürünlerimiz 185 ülkeye ulaşıyor"

Haluk Görgün, 2002'de yüzde 20 olan yerlilik oranının bugün yüzde 83'lere ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz 4 bini aşkın firması, 135 bine yaklaşan çalışanı, 1500'e yaklaşan proje sayısı, 25 milyar doları bulan cirosu, 3,8 milyar dolarlık AR-GE harcamalarıyla ülkemizin en stratejik sektörlerinden biri haline geldi. Bu güç, rekabetin kıran kırana olduğu dünya pazarında aslında kendini çok iyi göstermekte. 2025'i bir önceki yıla göre yüzde 48'lik artışla 10 milyar doları aşan tarihi bir rekorla, savunma sanayi ihracatıyla kapattık. Bu yıl da aynı kararlılıkla şirketlerimiz ilerliyor.

Son 12 aylık ihracatımıza baktığımızda bugün itibarıyla 11 milyar doları aştığını görüyoruz. 2026 içinde firmalarımız 15 milyar dolarlık yeni sözleşmeler imzaladılar. Bu rakamın yıl sonuna doğru 20 milyar doları bulmasını öngörüyoruz. Ürünlerimiz 185 ülkeye ulaşıyor. SIPRI'ye göre, Türkiye son 5 yılda savunma sanayi ihracatını yüzde 122 artırarak dünyanın en büyük 11. tedarikçisi oldu. Üstelik savunma ve havacılık ihracatımızın yüzde 56'sını da NATO ve Avrupalı müttefiklerimize yapıyoruz."

SİHA'larda 2018'den bu yana dünya genelindeki satışların yüzde 65'ini Türk şirketlerinin gerçekleştirdiğini söyleyen Görgün, bu rakamların arkasında büyük bir ekosistem olduğunu dile getirdi.

Görgün, uluslararası araştırmalara göre, küresel askeri harcamaların 2025'te 2,9 trilyon dolara ulaştığını, harcamaların küresel ekonomideki payının 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını kaydetti.

Geleceğin gücünün platformların aklıyla, yazılımın kalitesiyle ve sistem entegrasyonu kabiliyetiyle ölçüleceğine işaret eden Görgün, "İyi haber şu ki Türkiye bu eğilimlerin her birinde masada, üstelik birçoğunda da oyun kurucu olarak sahada." diye konuştu.

"Güçlü milletler bilgiyle, ahlakla ve yetkinlikle yükselir"

SSB Başkanı Görgün, savunma sanayisinin sergilediği başarının arkasında bir yakasında üniversitenin diğer yakasında sanayinin durduğu sağlam bir köprü olduğunu ifade ederek, üniversite sanayi işbirliğine yönelik örnek projelerden bahsetti.

Üniversitenin soruyu derinleştirdiğini, sanayinin ise soruyu sahaya taşıdığını söyleyen Görgün, "İkisi buluştuğunda da ortaya milli teknoloji çıkar. Bu salondan çıkacak her proje, her fikre, her araştırma önerisine başkanlığımızın ve şirketlerimizin kapısı sonuna kadar açıktır." ifadelerini kullandı.

Görgün, Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı'yı bir cihan devletine dönüştüren devlet adamı olduğunu belirterek, komutanlığı, stratejiyi, mühendisliği, ilmi, sanatı ve inovasyonu tek bir vizyonda buluşturduğunu anlattı.

FSMVÜ'nün bu yıl TEKNOFEST'e 55 projeyle başvurduğunu söyleyen Görgün, üç takımın da finale kaldığını belirtti.

Haluk Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'ne değinerek, "Güçlü milletler bilgiyle, ahlakla ve yetkinlikle yükselir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ne üreteceğiz sorusunun cevabıydı. Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 2024'te başlattığımız Milli Yetkinlik Hamlesi ise bunu kimlerle, hangi nitelikte ve nasıl sürdüreceğiz sorusuna cevap oldu. Milli Yetkinlik Hamlesi insan kıymetimiz ile yetkinlik ihtiyaçlarımızı lise sıralarından başlayıp profesyonel hayata uzanan tek bir bütüncül bir ekosistemde buluşturmakta." dedi.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temeli sağlam kurmak. Araçlar zamanla değişir, matematik, yazılım ve veri bilgisi ömür boyu sizinle kalır. Sahaya yakın olun. Stajlar, TEKNOFEST takımları ve teknopark deneyimleri kağıt üzerindeki bilgiyi gerçek tecrübeye dönüştürür. Takım ruhunu mutlaka önemseyin, bir KAAN'ı göklere taşıyan güç farklı disiplinlerden gelen binlerce insanın uyum içinde çalışmasıyla mümkün olur. Kendinize güvenin.

Vatan, millet ve insanlık için attığınız her adım ülkenizin geleceğine mutlaka değer katacaktır. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Onu bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan hükümdar yapan şey, cesaretini ilimle, hayalini teknolojiyle buluşturmasıydı. 5,5 asır önce atılan o adım bugün hala yolumuzu aydınlatıyorsa bugün atacağımız her adımda gelecek yüzyılları aydınlatmalıyız."

Törenin ardından FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Haluk Görgün'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA