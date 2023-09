Savunma Sanayi İşçileri Refah Payı ve Gelir Vergisi Taleplerini Dile Getirdi

Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şube yönetimi ve iş yeri temsilcileri, ekonomik krizden dolayı geçim sıkıntısı çeken savunma sanayi işletmelerinde çalışan işçilere refah payı verilmesi ve çalışanlardan alınan gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi taleplerini dile getirmek ve seslerini duyurabilmek için Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nın önünde bir araya gelerek, yalın ayak bir şekilde Türk İş 1. Bölge Temsilciliği'ne yürüdü.

Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne ilişkin açıklamalara karşın, ücretlerinde bir iyileşme görmeyen ve ekonomik krizle birlikte alım güçleri iyice düşen savunma sanayi işçileri refah artışından pay ve ücretlerinden kesilen gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi taleplerinde bulunuyor. İşçilerin beklentisi, toplu pazarlık masalarında bu taleplerinin Türk-İş Konfederasyonu tarafından dile getirilmesi. Bu nedenle, savunma sanayisi işçilerinin örgütlü olduğu Habr-İş Sendikası'nın İstanbul Şubesi yönetimi ve iş yeri temsilcileri, bugün Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde buluşup ayakkabılarını çıkartarak Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği'ne yürüdü.

"TSK'NIN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARIYIZ"

Yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan Harb-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Ülkemizin önemli stratejik ve katma değeri yüksek savunma sanayisi işletmelerinde çalışan, tanklar, fırtınalar ve kara araçlarının bakım ve onarımlarını yapan, uçaklarımızı uçuran, vatan sularımızda savaş gemilerimizi ve denizaltılarımızı inşa eden, bakım ve onarımını yaparak her daim faal halde tutan, savunma sanayimizin yerli ve milli imkanlara kavuşması ve dışa olan bağımlılığını en aza indirmek için dev projelere imza atan, Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak tek kalemde ülkemize milyarlarca dolar kazandıran, savunma sanayisi işçileriyiz. Kısacası TSK'nın görünmeyen kahramanlarıyız.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ÜRÜN VE HİZMETLERE ULAŞMAK GÜN GEÇTİKÇE ZORLAŞMAKTADIR"

Ülkemizde enflasyonun önlenemeyen yükselişi ile hayat pahalılığının her geçen gün çalışanın belini biraz daha büktüğü, biz sabit gelirliler olarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam eden enflasyon ve giderek keyfiyete dönüşen zamlar karşısında dayanma gücümüz kalmamıştır. Hükumet ile konfederasyonlar arasında imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü ile ücretlere yapılan zamlar daha çalışanın eline geçmeden eriyip gitmesi, fahiş fiyatlara verilen ev kiraları, marketlerde her gün değişen fiyat etiketleri, iki katına çıkan akaryakıt fiyatları sebebiyle hayatımızın her alanında zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmetlere ulaşmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

"BÜTÜN AFETLERİN, KRİZLERİN BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ"

Öte yandan ücretliler üzerindeki gelir vergisi her geçen gün daha da yakıcı bir sorun haline gelmektedir Başta kamuda toplu iş sözleşmeleri ile çalışan biz işçiler olarak sözleşmelere göre enflasyon oranında zam almış olsak da açıklanan resmi enflasyon rakamlarının reel olarak gerçeği yansıtmaması bizleri her geçen gün zora sokmaktadır. Her 10 yılda 1 ekonomik kriz yaşanıyor, sanki temel kuralmış gibi ilk bizim ekmeğimiz küçülüyor. Fedakarlığın en büyüğünü bizler yaparken bütün afetlerin ve krizlerin bedelini biz ödüyoruz. Son dönemde ülkede her şey üçe dörde katlanmış, patronlara zenginlere hiçbir şey olmamış ama müsebbibi olmadığımız krizin faturasını yine bize kesilmeye çalışıyorlar.

"REFAH PAYI VERİLMESİNİ VE GELİR VERGİSİNİN YÜZDE 15'E SABİTLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Türk Harb-İş Sendikası'nın ülke savunmasına hizmet veren işçileri, hak ettiği değeri görmek, geleceğe güvenle bakmak istiyor. Ülkemizin yaşadığı büyük kriz nedeni ile buradan hükümete çağrımız gerekli tedbirlerin acilen alınması, sosyal devlet politikaları gereği biz emeği ile geçinen savunma sanayi işçilerine yönelik ücretlerini insan onuruna yakışır nitelikte refah payı verilmesi, çalışandan kesilen gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."