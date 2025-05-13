Savunma Sanayi Başkanı Görgün: Kargu'nun İhracatı Önemli Bir Başarı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın örneği olan Kargu'nun zırh delici harp başlığı ile gerçekleştirdiği ilk ihracatı kutladı. İhracat odaklı ve yüksek teknolojili çözümlerle savunma sektöründe daima aktif olduklarını vurguladı.
GÖRGÜN: SAVUNMA SANAYİMİZİN GELDİĞİ NOKTAYI ORTAYA KOYUYOR
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Küresel sahnede yeni bir adım daha. Kargu'nun zırh delici harp başlığıyla ilk ihracatı, Türk savunma sanayimizin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyuyor. İhracat odaklı, yüksek teknolojili ve etkin çözümlerle daima sahadayız, daima nöbetteyiz. STM ve projede emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi