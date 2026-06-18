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Savaş sonrası QatarEnergy'nin ilk boş LNG tankeri yükleme yapmak için Körfez'e girdi

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Orta Doğu'daki savaşın ardından ilk kez QatarEnergy'ye ait boş bir LNG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e girdi ve 209 bin metreküpün üzerinde doğal gaz yükledi. Bu gelişme, bölgedeki deniz taşımacılığının normale dönebileceğine işaret ediyor.

Orta Doğu'daki savaş sonrası ilk kez QatarEnergy'nin bir boş sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e girdi ve 209 bin metreküpün üzerinde LNG yüklendi.

ABD ve İran arasında varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın "yeniden açılmasına" yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası LNG ticaretinde büyük aksaklık yaşanan QatarEnergy'nin Ras Laffan tesisinde bir ilk gerçekleşti.

QatarEnergy'ye ait Al Hamla isimli LNG tankeri, Ras Laffan'dan yükleme yapmak üzere Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e giriş yapan ilk boş LNG tankeri oldu.

Al Hamla'nın tesisten 209 bin metreküpün üzerinde LNG yüklendiği tahmin ediliyor.

Veri analitik şirketi Kpler'in analizine göre bu gelişme, QatarEnergy'nin filosunu yeniden konumlandırdığına yönelik işaretlerin ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan deniz taşımacılığının normale dönebileceğine ilişkin artan beklentilerin ardından yaşandı.

MarineTraffic verilerine göre, Al Hamla halihazırda Ras Laffan Limanı'nda bulunuyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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