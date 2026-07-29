Saruhanlı bağlarında 2026 üzüm rekoltesi mesaisi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, 2026 yılı üzüm rekoltesinin belirlenmesi amacıyla Saruhanlı ilçesindeki bağlarda yürütülen çalışmalara katıldı. Bağlarda yapılan incelemelerde verim durumu, salkım ağırlığı ve tane gelişimi yerinde değerlendirildi.

İl genelinde sürdürülen üzüm rekolte tespit çalışmaları kapsamında Saruhanlı ilçesindeki bağlarda da saha incelemeleri gerçekleştirildi. İlçe Rekolte Komisyonlarınca yürütülen çalışmalarda, bağların mevcut verim durumu ile salkım ağırlığı ve tane gelişimi detaylı şekilde incelendi.

Arazide gerçekleştirilen ölçüm ve gözlemler sonucunda elde edilen veriler kayıt altına alınarak, 2026 yılı üzüm rekoltesinin bilimsel ve sağlıklı yöntemlerle belirlenmesine yönelik çalışmalara dahil edildi.

İncelemeler sırasında üzüm üreticileriyle de bir araya gelen İl Müdürü Mehmet Karayılan, sezonun genel durumu ve hasat öncesi beklentiler hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Manisa genelinde sürdürülen rekolte çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda 2026 yılı üzüm rekoltesinin ortaya konulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı