Haberler

Saruhanlı bağlarında 2026 üzüm rekoltesi mesaisi

Saruhanlı bağlarında 2026 üzüm rekoltesi mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, 2026 yılı üzüm rekoltesinin belirlenmesi amacıyla Saruhanlı ilçesindeki bağlarda yürütülen çalışmalara katıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, 2026 yılı üzüm rekoltesinin belirlenmesi amacıyla Saruhanlı ilçesindeki bağlarda yürütülen çalışmalara katıldı. Bağlarda yapılan incelemelerde verim durumu, salkım ağırlığı ve tane gelişimi yerinde değerlendirildi.

İl genelinde sürdürülen üzüm rekolte tespit çalışmaları kapsamında Saruhanlı ilçesindeki bağlarda da saha incelemeleri gerçekleştirildi. İlçe Rekolte Komisyonlarınca yürütülen çalışmalarda, bağların mevcut verim durumu ile salkım ağırlığı ve tane gelişimi detaylı şekilde incelendi.

Arazide gerçekleştirilen ölçüm ve gözlemler sonucunda elde edilen veriler kayıt altına alınarak, 2026 yılı üzüm rekoltesinin bilimsel ve sağlıklı yöntemlerle belirlenmesine yönelik çalışmalara dahil edildi.

İncelemeler sırasında üzüm üreticileriyle de bir araya gelen İl Müdürü Mehmet Karayılan, sezonun genel durumu ve hasat öncesi beklentiler hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Manisa genelinde sürdürülen rekolte çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda 2026 yılı üzüm rekoltesinin ortaya konulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan'ın kuzeni de artık Süper Lig'de
Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık

Bunun adı resmen barbarlık!
Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi

Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi
Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP, o ilçeyi 25 yıl aradan sonra almıştı, yine kaybetti
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"