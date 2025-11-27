Haberler

Sarsılmaz, ABD Pazarındaki Etkinliğini Artırıyor

Sarsılmaz, ABD Pazarındaki Etkinliğini Artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin yerli silah üreticisi Sarsılmaz, ABD atıcılık medyasındaki önemli görünürlüğü ile pazar payını büyütme hedefinde önemli bir adım attı. SAR USA ile iş birliği ile öne çıkan modeller, uluslararası arenadaki Türk mühendisliğine duyulan güveni artırıyor.

Türkiye'nin yerli silah üreticilerinden Sarsılmaz, ABD pazarındaki etkinliğini artırıyor.

Sarsılmaz Silah Sanayi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ABD pazarındaki temsilcisi SAR USA ile bu hafta ABD atıcılık medyasının 3 saygın yayınında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu görünürlük, şirketin uluslararası arenadaki yükselişini ve global sektör medyasındaki etkisini bir kez daha teyit etti. ABD pazarında Türk mühendisliğine duyulan güveni pekiştiren bu gelişme, markanın pazar payını büyütmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor.

ABD atıcılık dünyasının prestijli yayınlarından Guns & Ammo, bu ayki sayısının kapağında Sarsılmaz'ın SAR9 SOCOM Compact modeline yer verdi. Yayında, modelin tasarım anlayışı, teknik kabiliyetleri ve performans testleri detaylı şekilde ele alındı. SAR9 SOCOM Compact, modern tabanca segmentinde öne çıkan modeller arasında gösterildi.

Sarsılmaz'ın bir diğer başarısı ise American Rifleman dergisinde SAR9 SC Gen3 modelinin "Haftanın Tabancası" seçilmesi oldu. Derginin hazırladığı, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan video incelemesinde, tabancanın kompakt yapısı, ergonomisi ve sunduğu yüksek performansa işaret edildi.

Ateşli silahlar ve taktik ekipmanlar üzerine uzmanlaşmış RECOIL platformu da aynı hafta içinde SAR9 serisini mercek altına aldı. Yapılan detaylı içerik paylaşımında, Sarsılmaz'ın ürün çeşitliliği, mühendislik gücü ve kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımı öne çıkarıldı.

ABD pazarındaki marka bilinirliğini artıran Sarsılmaz, Türk savunma sanayisi ürünlerinin uluslararası rekabet gücü adına da önemli bir referans oluşturdu.

Faaliyetlerini 1880'den bu yana sürdüren ve Türkiye'nin en büyük özel sektör silah üreticilerinden biri olan Sarsılmaz, hem askeri hem de sivil segmentte geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şirketin, merkezi Miami'de bulunan ABD temsilcisi SAR USA ise markayı Amerikalı kullanıcılarla buluşturarak küresel büyüme stratejisinde kritik rol oynuyor.

Kaynak: AA / Ali Atar - Ekonomi
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.