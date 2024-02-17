Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Parkı İçin Çalışma Başlatılacak

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle dönem dönem yaşanan tır kuyruklarının önüne geçmek için tır parkı için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Sektörel Faaliyetler Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluğun azaltılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Sarp Sınır Kapısında alan yetersizliği nedeniyle birçok sıkıntı yaşandığını ve bu nedenle Sarp'tan Arhavi ilçesine kadar Karadeniz Sahil Yolu boyunca kilometrelerce uzunlukta tır kuyrukları oluştuğunu belirten Çelebi "Gerçekten hizmet verilen yolcu ve araç trafiği ile fiziki alan karşılaştırıldığında dünyanın belki de en yoğun sınır kapısı durumunda olan Sarp'daki yoğunluk küçük dokunuşlarla azaltılmaya çalışılıyor. Bir süre önce Sarp'ta yaptığımız son toplantıda tırların gümrüklü sahaya ilk giriş yerine iki adet daha kantar koyulması gündeme geldi. Ama kesin çözüm tabii ki alanın genişletilmesi, tır parkı yapılması. Bunun için de ilk ve en uygun seçenek dolgu gibi gözüküyor. Sarp Camisinin batısında kalan koya yaklaşık 50 dönümlük bir dolgu alanıyla tır parkı yapılması projesi var. Böylece hem şoförlerimizin daha sağlıklı şartlarda beklemesi sağlanacak hem de yoğunluk bir nebze olsun azaltılacak. Her türlü çalışmamız maliyetlerin yükseldiği, zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde nakliyecimizin tekerinin daha hızlı dönmesi için" dedi. - ARTVİN