Haberler

Şarköy’de badem hasadı başladı

Şarköy’de badem hasadı başladı
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zeytin ve üzüme alternatif olarak son yıllarda yaygınlaşan badem üretiminde hasat başladı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin ve üzüme alternatif olarak son yıllarda yaygınlaşan badem üretiminde hasat başladı.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, mahalle muhtarı ve üreticiler katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, badem bahçelerinde incelemelerde bulunarak hasada eşlik etti.

Şarköy genelinde 736,105 dekar alanda badem üretimi yapılırken, bunun 439,277 dekarı Kızılcaterzi Mahallesi'nde bulunuyor. Mahallede yaklaşık 437 dekar alandaki 17 bin 500 badem ağacından bu sezon yaklaşık 17,5 ton iç badem elde edilmesi bekleniyor.

Hasadın ardından heyet, bademlerin kabuklarının mekanik olarak ayrıldığı işletmede incelemelerde bulunuldu. Genç badem bahçelerinin ilerleyen yıllarda tam verime ulaşmasıyla ilçedeki üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftara racon kesen Gürcü kaleci bedelini çok ağır ödedi

Taraftara racon kesen Gürcü kaleci bedelini çok ağır ödedi
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek

Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...