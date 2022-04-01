Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Ekonomi
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Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı

Osmaniye'de belediye ekipleri tarafından sarımsak tezgahına el konulduğu öne sürülen yaşlı adamın üzüntüsü, görenleri hüzünlendirdi. Sosyal medyada da gündeme gelen fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Türkiye'de seyyar satıcılığın yasal olmamasına rağmen yaşlı satıcıların araçlarına el konulması, vatandaşları hüzünlendiriyor. Bu tarz bir olay son olarak Osmaniye'de yaşandı.

ZABITALAR TEZGAHINA EL KOYDU

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sarımsak satıcılığı yaptığı belirlenen yaşlı adamın tezgahına el koydu. Yaşlı adam ne kadar feryat etse de zabıta ekipleri arabayı götürdü.

ÇARESİZLİK İÇİNDE AĞLADI

Bu sırada yaşlı adamın çaresizlik içerisinde hüngür hüngür ağlaması, olaya tanık olan vatandaşları duygulandırdı. Fotoğraf sosyal medyada da gündeme gelirken, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İşte o fotoğraf:

Sarımsak tezgahına zabıtaların el koyduğu yaşlı adam hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Ekonomi

Osmaniye, Türkiye, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

Tekin-suna Çelik Çelik:

demekki helal kazanmak suç.zabıta bey sen önce git belediyendeki hırsızlıkları yakala.

Cevap Yaz 13 400 Yayından Kaldır
TARIK ÇILGIN:

la gardaşım şu adamcağızı da ağlattınızya ahirette gözyaşlarından sorumlu olacaksınız. bırakın garibanların ekmek teknesini, gücünüz yeterse zincir marketlerin yaptığı soysuzluğun peşine düşün.

Cevap Yaz 8 421 Yayından Kaldır
vedat cici :

üzme kendini amcam değmez senin gözyaşlarının hesabını sandıkta verecekler onlar gibi bu halk da acımasız olacak

Cevap Yaz 21 273 Yayından Kaldır
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