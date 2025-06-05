Sarıgöl'ün Emcelli Biberleri Kurban Bayramı Öncesi Pazara Çıktı

Sarıgöl'ün Emcelli Biberleri Kurban Bayramı Öncesi Pazara Çıktı
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Ege Bölgesi'nin ünlü Sarıgöl Emcelli biberleri, Kurban Bayramı öncesinde satışa sunuldu. Kilosu 250 TL’den satılan biberler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Ege Bölgesi'nde ünlü olan Sarıgöl'ün acı ve tatlı Emcelli biberleri, Kurban Bayramı öncesinde kurulan pazarda satışa sunuldu. Kilosu 250 TL'den satılan biberler kısa sürede tükendi.

Mayıs ayının son haftasında pazara çıkan coğrafi işaret tescilli Emcelli biberleri, bu kez de Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü pazar tezgahlarında satışa başladı. 200 kilogram acı ve tatlı biberi seradan toplayarak pazara getiren üretici Nurullah Akbay, "Kurban eti, Emcelli biberlerinin tadı ile daha lezzetli olur. Bu yüzden biberlerimizi seradan toplayıp satışa getirdim. Emcelli biberlerimizin kilosunu 250 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımız fiyata değil lezzete bakıyor. Ayrıca biberlerimiz coğrafi işaretlidir" dedi.

Sarıgöllü vatandaşlar ise yerli üretim Emcelli biberlerini yemeklerinde ve salatalarında kullanmak için satın almayı ihmal etmedi. Bir vatandaş, "Bizim yerli ata biberimiz olan Emcelli biberlerinin lezzeti başka oluyor. Mutlaka alırız. Yemeklerimize ve salatalarımıza ayrı bir lezzet katıyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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