Sarıgöl Ovası'ndaki Üzüm Bağları Beyaz Gelinliğe Büründü

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında koruma amaçlı beyaz kanaviçe örtü çalışmaları tamamlandı. Bağların örtü altına alınmasıyla birlikte ova adeta beyaz gelinliğe büründü.

Yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere dokuz farklı üzüm çeşidi yetiştirilen Sarıgöl Ovası'nın bu yıl yüzde 90'ı örtü altına alındı. Haziran ayında başlatılan örtüleme çalışmaları, aşırı sıcaklara rağmen örtü ekipleri tarafından titizlikle tamamlandı.

Özellikle Buldan-Alaşehir karayolu güzergahında seyir halinde olan sürücüler ve yolcular, beyaz örtülerle kaplanan bağların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

"Koruma amaçlı örtü her geçen yıl artıyor"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, her yıl doğa olaylarına karşı üzüm bağlarının koruma altına alındığını belirterek, "Sarıgöl Ovası'nda her yıl üzüm bağlarımızı dolu, sıcaklık, çiy, kırağı gibi doğa olaylarına karşı koruma altına alıyoruz. Her geçen yıl örtüleme oranı artıyor. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle daha fazla üretici örtü kullandı. İlçemizde ova ve yayla olmak üzere 113 bin dekarlık alanda dokuz tür üzüm yetiştiriliyor. Bunların başında ise Sultaniye üzüm geliyor. Bu yıl bağların yüzde 90'ı örtü altına alındı." dedi.

"Çift yönlü koruma yaygınlaşıyor"

Ziraat Odası Başkanı Ülgen, son yıllarda üzüm bağlarında hem dolu tülü hem de beyaz kanaviçe ile çift yönlü koruma yapıldığını belirterek, "Bu örtüler bankalardan kredi desteğiyle alınabiliyor. Üreticilerimiz isterse bu imkandan faydalanabilir." ifadelerini kullandı.

"Üzümünüzü güvenilir firmalara satın"

Üreticilere uyarıda bulunan Ülgen, üzüm satışı konusunda temkinli davranılması gerektiğini vurgulayarak, "Üreticilerimiz mutlaka peşin satış yapsın ya da güvenilir firmalara ürünlerini versin. Tereddüt yaşayanlar ziraat odamıza gelerek satacakları kişi veya firmanın adını versin. Biz araştırma yaparak olumlu ya da olumsuz bilgisini kendilerine iletiyoruz. Bu yıl rekolte düşük ama üzüm fiyatı iyi olacak, acele etmeyin." diye konuştu.

"Bağlar gelinliğini giydi"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya ise üzüm bağlarının beyaz örtülerle gelinlik giymiş gibi göründüğünü belirterek, "Bağlarımızı aşırı sıcak, dolu, iri taneli yağmur, toz, çiy ve kırağı gibi doğa olaylarından korumak amacıyla örtü altına alıyoruz. Örtülerimiz, hasat bitene kadar bağların üzerinde kalıyor." dedi. - MANİSA