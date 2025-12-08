Dalında üzümler 5 aydır tazeliğini koruyor

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü sofralık çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, örtü altında olgunlaşmaya başladığı ağustos ayından bu yana dalında tazeliğini korumaya devam ediyor. Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen üzümlerin dalında ilk günkü gibi taze ve lezzetli kalması üreticileri sevindirirken, örtü altının adeta "açık soğuk hava deposu" işlevi gördüğünü belirtti.

Örtü altında sararan yaprakların arasında bütünleşmiş halde kalabilen üzümler, doğal şartlara karşı koruma amacıyla Temmuz ayında naylon örtü altına alınıyor ve hasat bitimine kadar bekletiliyor. Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, bu sistem sayesinde üzümlerin Aralık ayı sonuna, hatta Ocak ayının ilk haftasına kadar dalında taze kalabildiğini ifade ederek, "Üzümler bu aya kadar örtü altında her türlü doğa olayına karşı korunuyor. Bu sayede üzümlerimiz ilk günkü gibi tazeliğini koruyor." dedi.

"Koruma amaçlı"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl Ovası'nda 113 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini ve bunun yüzde 90'ının örtü altına alındığını belirtti. Ülgen, "Beyaz naylon kanaviçe ile yapılan bu örtüleme işlemi doğa olaylarına karşı koruma amaçlıdır. Kalitesine göre iki ya da dört yıllık örtüler kullanılıyor. Bu sayede üzümler uzun süre dalında korunmuş oluyor." diye konuştu. - MANİSA