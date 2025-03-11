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Sarıgöl'de Yöresel Ürünler Satış Stantları Büyük İlgi Görüyor

Sarıgöl'de Yöresel Ürünler Satış Stantları Büyük İlgi Görüyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde açılan toprak ve yöresel doğal ürünler satış stantları, sürücülerin uğrak yeri haline geldi. Yöresel ürünlerin satışı, yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Ahmetağa Mahallesinde, karayolu üzerinde açılan toprak ve yöresel doğal ürünler satış stantları, gelip geçen sürücülerin uğrak yeri olmaya başladı.

Denizli-Alaşehir Karayolu'nda açılan stantlarda; toprak testiler, bardaklar, saksılar, turistik toprak eşyaların yanında yöresel olarak mevsimlik kuru ve yaş üzümler, pekmez, mevsimine göre taze bağ yaprağı, kışlık olarak salamura yapraklar satılıyor. Yolu kullanan sürücü ve ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği satış stantlarının sayısı her geçen gün artarken, ilçe ekonomisinin gelişimine de katkı sağlıyor. İlçede ilk kez toprak ürünleri ve yerli doğal ürünler satışına başlayan Macit Hizeler, "Sarıgöl'de olmayan bir iş yeri açmak istedim. Alaşehir-Denizli yolunda yöresel ürünlerin satıldığı bir satış standı açtık. İlk zamanlar sıkıntı oldu. Bir süre sonra yoldan gelip geçenler ile ilçe halkının uğrak yeri olmaya başladı. Her geçen yıl ürün yelpazemiz de genişliyor. Açtığımız iş yeri ile hem ilçemizin yöresel ürünlerinin tanıtımına yapıyoruz hem de aile ve ilçe ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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