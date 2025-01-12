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Sarıgöl'de Üzüm Üreticisi Pekmez Yaptı

Sarıgöl'de Üzüm Üreticisi Pekmez Yaptı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Musa Topdemir, örtü altındaki Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadını tamamladıktan sonra elinde kalan üzümleri pekmeze dönüştürdü. Üzüm pekmezinin litresi 300-400 liradan satılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticisi Musa Topdemir, 2024 yılı ürünü olan ve örtü altında bulunan Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadını tamamladı. Elinde kalan üzümlerini ise şifa kaynağı pekmeze dönüştürdü.

Sarıgöl'de örtü altında koruma altına aldığı 2024 yılının ürünü olan Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadını tamamlayan üretici Musa Topdemir, arta kalan üzümlerini pekmez yaparak değerlendirdi.

Evinin bahçesinde kurduğu ocakta odun ateşi ile yaptığı taze üzüm pekmezi için bir açıklama yapan üzüm üreticisi Musa Topdemir, "Örtü altında üzümlerimiz bitti. Bu üzümleri alkol fabrikası için alım olacaktı ancak gelen olmadı. Ardından sirke için satayım dedim bu kez sirkelik üzümü 5 liradan almak istediler ben de vermedim. En iyisi pekmez yapmayı uygun buldum. İki gün içinde üzüm pekmezimizi yaptık. Taze olarak satmaya başladık. Sarıgöl'de üzüm pekmezi eylül ekim ve kasım aylarında yapılır ama üzüm taze ise zamanın önemi yoktur. Piyasada şuan pekmezin litresi 300-400 liradan satılıyor. Pekmez şifa kaynağı olarak bilinmekte. Bereketli bir yılı geride bıraktık. Darısı 2025 yılının üzümlerine." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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