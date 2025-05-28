Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Yıl Boyu Çalışıyor

Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Yıl Boyu Çalışıyor
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Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler, yüksek kaliteli ürün elde için yoğun emek harcıyor. Sabah erken saatlerden itibaren bağlarda yapılan işlemler ve üreticilerin yıl boyunca süren çalışmaları anlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında kaliteli ürün elde etmek isteyen üreticiler, günün büyük bir kısmını bağlarda yoğun emekle geçiriyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara giren üreticiler, asmaları tek tek kontrol ederek aralama işlemleri yapıyor. Kimileri ise taze bağ yaprakları toplayarak satışa sunarken, aynı zamanda zirai ilaçlama çalışmaları da sürdürülüyor.

Bağlarda ayrıca gübreleme, sulama, örtü çekme gibi birçok işlem titizlikle yürütülüyor. Ayrıca asmalardaki üzüm salkımları tek tek düzeltilerek, ihracata uygun standartlara getirilmesi sağlanıyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Hülya Akkaya, üzüm üretiminin yıl boyu süren bir emek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur' sözünü her gün yaşıyoruz. Üzümlerimizi satana kadar bağlarda çalışarak kaliteli ürün elde etmeye çalışıyoruz. Ancak satıştan sonra da işler bitmiyor. Bu kez örtülerin toplanması, yeniden ilaçlama ve budama gibi işlemler başlıyor. Tüm yıl boyunca bağlarımızda emek veriyoruz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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