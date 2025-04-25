Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Dolu Tülü ile Bağlarını Koruyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ve bölgedeki üzüm bağlarına 10-12 Nisan tarihleri arasında zarar veren zirai don afetinin ardından zarar görmeyen üzüm bağlarında üreticiler yüksek maliyetli olmasına rağmen dolu tülü sistemle bağlarının üstünü örme çalışmalarına hız verdi.

Her yıl 23-24 Nisan günü başlayan Kırkikindi yağmurları ile de bağlara önemli zarar verebileceğini ifade eden Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Beytullah Uysal, "10-12 Nisan günleri arasında bölgemizde ve ilçemizde meydana gelen zirai don bağlarımıza önemli zarar verdi. Bazı kesimler bu don olayından zarar görmedi. Benim bağda zarar yok ancak Kırkikindi yağmurları başladı. Dolu olur, iri ve şiddetli yağmurlar olur. Üzüm bağımı korumak için bu yıl 19 dekarlık bağımın üzerine 550 bin lira masraf ederek örttüm. Tedbir almak gerek." dedi.

İlçe çevresinde zarar görmeyen üzüm bağlarının üzerlerinin dolu tül ile örtme çalışmaları her geçen gün artış gösterdiği ifade edildi.

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda ova ve yayla bağcılığı yapılıyor ve ilçe genelinde dokuz farklı tür sofralık üzüm türü yetiştiriliyor. - MANİSA