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Manisa'da Üzüm Üreticisine Gece Mesaisi

Manisa'da Üzüm Üreticisine Gece Mesaisi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı devam ederken, Emcelli Mahallesi'nde üretici Ahmet Tosun, Mevlana cinsi sofralık üzümlerini çevre illerdeki pazarlara zamanında ulaştırmak için ailesiyle birlikte gece saatlerinde hasat yaptı. Kilogramı 25 liradan satılan üzümler, alıcının sabah erken saatlerde teslim alması için kamyona yüklendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadında yoğunluk sürerken, Emcelli Mahallesi'nde bir üretici, Mevlana cinsi sofralık üzümlerini çevre illerdeki pazarlara zamanında ulaştırmak için ailesiyle birlikte gece mesaisi yaptı.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticisi Ahmet Tosun, kilogramı 25 liradan sattığı Mevlana cinsi üzümlerini alıcının sabahın erken saatlerinde teslim alarak çevre illere göndereceğini belirtmesi üzerine gece saatlerinde hasada başladı. Ailesiyle birlikte üzüm bağında çalışan Tosun, kestikleri üzümleri kamyona yükleyerek sevkiyata hazır hale getirdi.

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Mevlana cinsi üzümlerimi sattım. Üzümlerimi satın alan kişi, sabah erkenden yola çıkacağını ve üzümlerin çevre illerdeki pazarlara yetişmesi gerektiğini söyledi. Biz de ailece gece kesim yaparak üzümleri kamyona yetiştirdik." dedi.

Sarıgöl'de üzüm üreticileri, ürünlerini alıcılara zamanında teslim edebilmek ve sofralık üzümlerin çevre illerdeki pazarlara taze şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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