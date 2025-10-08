Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Yağmura Rağmen Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda örtü altında bekletilen dünyaca ünlü sofralık çekirdeksiz Sultani üzümde hasat yağışlı havalara rağmen devam ediyor.

Sarıgöl ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında iki gündür devam eden yağışlara rağmen kesim işleri aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan tarım işçileri yaş olan üzüm bağının içerisinde ayaklarına çizme veya bot giyerek kesim ve kamyona yükleme işlerini tamamlıyorlar. Zor şartlara rağmen üzüm hasadını sürdüklerini belirten tarım işçisi Raziye Esmeray, "İşçi için verilmiş günümüz var. Ayrıca sıkıca giyinerek çalışmalarımızı aksatmıyoruz" dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "İlçede iç piyasa üzüm kesinleri devam ediyor. Ancak ihracatta kesim ağır gidiyor. Sarıgöl'de 113 bin dekarlık alanda dokuz çeşit üzüm yetişmekte. Tahminlerimize göre halen örtü altında binlerce ton üzüm bekliyor" dedi. - MANİSA