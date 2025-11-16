Haberler

Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor, Üreticiler Fiyatlardan Şikayetçi

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtüaltı üzüm kesim çalışmaları sürerken, üreticiler iç piyasada yaş üzüm fiyatlarının düşük olmasından ve girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayetçi. 2025 yılı çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hasat yoğun bir şekilde devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm kesim çalışmaları aralıksız sürüyor. Üzümün başkenti olarak bilinen Sarıgöl Ovası'nda kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen örtüaltı üzümlerinin kesimi hız kesmeden devam ediyor.

2025 yılı çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hasat yoğun bir şekilde devam ederken, kesimi tamamlanan bağlardaki koruyucu örtüler de toplanmaya başlandı.

Sarıgöl Ovası'nda bu yıl fiyatların üreticiyi memnun etmemesi, çiftçileri ekonomik açıdan zora soktu. Toplam 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiği Sarıgöl'de üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek, satış fiyatlarının ise düşük olmasından şikayetçi oldu.

Üreticiler, iç piyasada yaş üzüm fiyatlarının 20-25 lira, ihracatlık üzümün kilosunun 25-30 lira, çıkma üzümün ise 17 lira bandında seyrettiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

