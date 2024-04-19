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Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Salkım Güvesi Mücadelesi Başladı

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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen feromon tel ve kapsül uygulama zamanının başladığını üreticilere hatırlattı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen feromon tel ve kapsül uygulama zamanının başladığını üreticilere hatırlattı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, bağ alanlarında, biyoteknik mücadele feromon tel-kapsül uygulama zamanının geldiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Akar, "Üzüm bağlarına bu aylarda feromon tel veya kapsülü uygulamasını başlatıyoruz. Bu uygulama salkım güvesine karşı koruyucu olmaktadır. Feromon tel-kapsülün yaydığı koku sayesinde salkım güvesini oluşturan haşerelerin erkek ve dişisi birbirlerini bulamıyor. Bu uygulama 5-6 asma arasına konulmalıdır" dedi.

Bağcılık Teknisyeni Himmet Melih Sarıhan ise feromon tel ve kapsülü kullanan üreticilere devlet desteğinin verildiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Japon Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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