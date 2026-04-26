Sarıgöl'de taze bağ yaprağı mesaisi başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2026 yılı salamuralık taze bağ yaprağı alımları başladı. Sezonun ilk gününde kilogram fiyatı 100 liradan işlem gören yapraklar, üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Sarıgöl ve çevresinde 2026 yılı taze bağ yaprağı alımlarına başlandı. Salamura yapımında kullanılan taze bağ yaprakları, sezonun ilk gününde kilogramı 100 liradan alınmaya başladı.

İlk alımların Çimentepe Mahallesi'nde başladığı öğrenilirken, üreticiler sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Çimentepe Mahallesi Muhtarı Kubilay Tanrıöver, bağ yaprağı sezonunun başlamasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hayırlısıyla taze bağ yaprağı alımlarına başladık. Bu yıl bağlarımızdaki yapraklar oldukça güzel. Yaprak satışları aile ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Sezon sonuna kadar alımlar devam edecek." dedi.

Sarıgöl'de her yıl önemli gelir kaynaklarından biri olan bağ yaprağı alımlarının önümüzdeki haftalarda çevre mahallelerde de hız kazanması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Elazığ'da alt geçit suyla doldu: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Son çare olarak araçların üstüne çıkıp beklediler!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler

Bu görüntüler çok ses getirir!
Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi

Kötü haber maçın başında geldi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Elazığ'da alt geçit suyla doldu: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Son çare olarak araçların üstüne çıkıp beklediler!
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Sınırı aşan mermi Mardin'deki profesöre isabet etti
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Çok şiddetli geliyor: Ayakta durmakta bile zorlanacaksınız!