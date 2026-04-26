Sarıgöl'de taze bağ yaprağı mesaisi başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2026 yılı salamuralık taze bağ yaprağı alımları başladı. Sezonun ilk gününde kilogram fiyatı 100 liradan işlem gören yapraklar, üreticinin yüzünü güldürdü.

İlk alımların Çimentepe Mahallesi'nde başladığı öğrenilirken, üreticiler sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Çimentepe Mahallesi Muhtarı Kubilay Tanrıöver, bağ yaprağı sezonunun başlamasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hayırlısıyla taze bağ yaprağı alımlarına başladık. Bu yıl bağlarımızdaki yapraklar oldukça güzel. Yaprak satışları aile ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Sezon sonuna kadar alımlar devam edecek." dedi.

Sarıgöl'de her yıl önemli gelir kaynaklarından biri olan bağ yaprağı alımlarının önümüzdeki haftalarda çevre mahallelerde de hız kazanması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı