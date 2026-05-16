Sarıgöl'de hava sıcaklığı dalgalanmaları tarım alanlarında incelendi

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanmaların tarım alanlarına etkisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde inceleniyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan bağ ve bahçelerde saha kontrollerini sürdürdü. Yapılan incelemelerde hava sıcaklıklarındaki değişimlerin ürünler üzerindeki etkileri değerlendirilirken, üreticilere alınması gereken tedbirler konusunda da bilgilendirme yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığında yaşanan dalgalanmaların tarım alanlarında oluşturduğu etkiler, İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince yerinde kontrol edilmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı bağ ve bahçe üreticilerine izlemeleri gereken yöntemler hakkında bilgiler verilmektedir" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı