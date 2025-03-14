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Sarıgöl'de Salkım Güvesi Kontrol Tuzakları Yerleştirildi

Sarıgöl'de Salkım Güvesi Kontrol Tuzakları Yerleştirildi
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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağların sağlığını korumak amacıyla çeşitli bölgelere salkım güvesi kontrol tuzakları yerleştirmeye başladı. Ekipler bu tuzakları düzenli olarak kontrol ederek sonuçları üzüm üreticilerine iletecek.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerine Salkım Güvesi kontrol tuzakları yerleştirmeye başladı.

Bağların yeni yeni açılmaya başlamasıyla birlikte Sarıgöl ovasının çeşitli yerlerine salkım güvesi tuzakları ekipler tarafından yerleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tuzaklar, ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilecek ve sonuçlar zamanında üzüm üreticilerine ulaştırılarak salkım güvesi ilaçlamasının doğru zamanda yapılması sağlanacak.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Salkım güvesi popülasyonlarının takibi için Sarıgöl ve Dindarlı ovalarımızdaki belirlenen 15 bağ alanına salkım güvesi kontrol tuzakları yerleştirilmeye başlandı. Ekip arkadaşlarımız bu tuzakları düzenli olarak kontrol ediyor. Ayrıca, dört farklı meteoroloji istasyonundan alınan verilerle birlikte sonuçları değerlendirip üzüm üreticilerimizle paylaşarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz." - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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