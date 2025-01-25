Sarıgöl'de Sağanak Yağmur Çiftçileri Sevindirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur çiftçilere sevindirdi.

Sarıgöl'de sabah saatlerinde bulutlu olan gökyüzü öğleden sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak halinde yağan yağmurun özellikle üzüm bağlarına ve diğer tarım alanların kışlık su ihtiyacını karşıladığı için yararlı olduğunu ifade eden üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Bu yıl yağmur güzel yağmaya devam ediyor. Bağlarımızın ve ekili alanlarımız yeterli kış suyunu alıyor. Yağmurların bol yağması ile dağlarda mantarlarında bol olmasını sağlıyor. Bol yağmur demek barajların dolmasını da sağlıyor." dedi.

Yağmurla birlikte üzüm bağına hayvan gübresi verdiklerini kaydeden Ahmet Tosun, "Üzüm bağlarımıza bu yağmurda hayvan gübresi veriyoruz. Yağışlı havada hayvan gübresi yağmur suyu ile eriyip toprağa karışması yararlı oluyor." diye konuştu. - MANİSA