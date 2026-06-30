Sarıgöl'de pestisit alarmına karşı yeni dönem

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, ilaçlama ekipmanlarını bilimsel yöntemlerle kontrol ederek pestisit kalıntısı riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Uygulama, hem çevre ve insan sağlığını koruyacak hem de özellikle ihracata yönelik sofralık üzüm üretiminde kaliteyi artıracak.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu ile tarımsal üretimde pestisit kalıntısının azaltılması için önemli bir adım atıldı.

İstasyonda ilaçlama alet ve makinelerinin püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle test edilerek kayıt altına alınıyor. Yapılan kontroller sayesinde üreticilerin doğru doz ve doğru yöntemle ilaçlama yapması sağlanırken, gereksiz pestisit kullanımının da önüne geçiliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın hem çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlayacağını hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında karşılaşılan pestisit kalıntısı kaynaklı sorunların azaltılmasını amaçladığını belirtti.

Yetkililer, ilaçlama makinelerini test ettirmek isteyen üreticilerin yıl boyunca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden randevu alabileceklerini ifade etti.

Sarıgöl'de hizmete giren test istasyonunun üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı