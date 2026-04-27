Sarıgöl'de kurbanlık pazarı hareketlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışları başladı. Vatandaşlar fiyat artışından etkilenmemek ve istedikleri hayvanı seçebilmek için alımlarını erkenden yapmaya başladı.

Sarıgöl'de Kurban Bayramı öncesi küçükbaş kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanıyor. İlçede vatandaşlar, kurban günü kesecekleri hayvanları şimdiden satın alırken, satıcılar da yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Satın alınan kurbanlık kuzuların bir kısmı satıcılar tarafından bayrama kadar beslenmeye devam edilirken, bazı vatandaşlar ise hayvanlarını kendi evlerinde bakmayı tercih ediyor.

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının 25 bin lira ile 40 bin lira arasında değiştiği öğrenildi. Erken davranarak kurbanlığını aldığını belirten Mücahit Saraç, "Her yıl kurbanlığımı erken alıyorum. Bu yıl 36 bin liraya aldım. Satıcılar isteğe bağlı olarak kurbana kadar bakımlarını yapıyor. Kimileri de evlerinde kendileri bakıyor. Allah kesmeyi ve yedirmeyi nasip etsin." dedi.

Besiciler ise bayram yaklaştıkça fiyatların daha da artabileceğini belirterek vatandaşlara erken alım tavsiyesinde bulundu.

