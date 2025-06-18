Sarıgöl'de Koruk Suyu ile Ekonomiye Katkı

Sarıgöl'de Koruk Suyu ile Ekonomiye Katkı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bağlarda yapılan salkım aralama işlemi sırasında kesilen koruklar, ziyan edilmeyip koruk suyu yapılarak ekonomiye kazandırılıyor. Çiftçi Musa Topdemir, bu ürünün, Ege mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olduğunu belirtiyor ve korukların değerlendirilmesinin hem gıda hem de ekonomik açıdan önemini vurguluyor.

Manisa'nın üzüm bağlarıyla ünlü ilçesi Sarıgöl'de, bağlarda kalite artırımı için yapılan salkım aralama işlemi sırasında kesilen koruklar, ziyan edilmeden koruk suyu yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Sarıgöl Aşağı Kocaeli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Musa Topdemir, koruk suyu yapımını ve bu işlemin önemini anlattı. Sarıgöl'de yaklaşık 200 bin dönümlük bağ alanının en az 30 bin dönümünde salkım aralama işlemi sırasında kesilen korukların, doğru şekilde değerlendirilmesiyle önemli bir ekonomik katkı sağlanabileceğini belirten Topdemir, koruk suyunun Ege mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Koruklarımız tarladan gelip temizce yıkandıktan sonra makinemizde ezme işlemini yapıyoruz. Elde ettiğimiz bu tertemiz koruk suyu, ister koruk şerbeti olarak tüketilebilir, isterse biraz güneşte bekletilip tüm yemeklerde, salatalarda ve sarmalarda kullanılabilecek bir gıda maddesi haline getirilebilir. Bu ürün, Ege'nin en güzel lezzetlerinden biridir" şeklinde konuştu.

"Koruklar ziyan edilmesin, katma değer sağlansın"

Musa Topdemir, korukların sadece gıda maddesi olarak değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için önemli bir kazanç kaynağı olduğunu ifade etti. Topdemir, "Sarıgöl'ün kazanç kaynaklarından biri olan koruklar, doğru şekilde değerlendirildiğinde yeni bir katma değer oluşturabilir. Lütfen koruklarımızı ziyan etmeyelim, değerlendirerek halkımıza sunalım" dedi.

Bağlarda yapılan aralama işlemi sırasında kesilen korukların, bu şekilde ekonomiye kazandırılması, bölge çiftçileri için alternatif bir gelir kaynağı oluştururken, Ege mutfağının geleneksel lezzetlerinden birinin de sürdürülebilirliğini sağladığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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