Pestisit kalıntısının önüne geçilecek, ihracatta kalite artacak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu, ilaçlama makinelerini bilimsel yöntemlerle kontrol ettirmek isteyen üreticilerin yoğun ilgisini görüyor. Yapılan testlerle hem gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında kalıntı riskinin azaltılması hedefleniyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda üreticilerin kullandığı ilaçlama makineleri ayrıntılı şekilde test ediliyor. Testlerde püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle incelenirken, elde edilen tüm sonuçlar kayıt altına alınıyor.

Yetkililer, yapılan kontroller sayesinde bitki koruma ürünlerinin doğru dozda, uygun miktarda ve doğru tekniklerle uygulanmasının sağlandığını belirterek, bu sayede gereksiz pestisit kullanımının önüne geçildiğini ifade etti.

Uygulamanın çevre ve insan sağlığının korunmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle Sarıgöl'ün dünyaca ünlü sofralık üzüm üretiminde pestisit kalıntısı riskinin azaltılarak ihracatta kalite ve güvenilirliğin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

İlaçlama alet ve makinelerini test ettirmek isteyen üreticilerin Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmalarının yeterli olduğu bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı