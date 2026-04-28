Sarıgöl'de huhubatta verim için ekipler sahada

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat üretiminde verim ve kalite kaybına yol açan süne zararlısına karşı arazide yoğun mesai yürütüyor. Teknik personeller tarafından sürdürülen sürvey çalışmalarıyla ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hububat verimini artırmak amacıyla tarım arazilerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, hububat üretiminde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen süne zararlısına karşı teknik personellerin sahada yoğun şekilde görev yaptığını belirtti. Ekipler tarafından ilçedeki ekili alanlarda düzenli olarak sürvey çalışmaları yapılarak zararlının yayılım durumu takip ediliyor.

Yapılan kontrollerle erken müdahalenin amaçlandığını ifade eden yetkililer, üreticilerin daha kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmesi için çalışmaların sezon boyunca devam edeceğini kaydetti. - MANİSA

