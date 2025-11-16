Sarıgöl'de Geleneksel Pekmez Üretimi Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı Sultaniye üzümlerinden pekmez üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor. Üzüm bağlarından özenle toplanan kaliteli üzümler, geleneksel yöntemlerle işlenerek kazanlarda saatlerce kaynatılıp pekmeze dönüştürülüyor.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pekmez, özellikle sabah kahvaltılarında sıkça tüketiliyor. Evlerde ihtiyaç fazlası olarak üretilen pekmezler ise özel sipariş üzerine satışa sunuluyor. Üretim sürecinde konu komşunun imece usulü bir araya gelmesi, Sarıgöl'de yıllardır sürdürülen geleneksel pekmez kültürünün yaşatıldığının da en önemli göstergesi.

Sarıgöllü ev kadınları, pekmez yapım aşamalarını şu sözlerle anlattı:

"Üzümleri iyice yıkadıktan sonra çuvalların içine koyuyoruz. Daha sonra ayaklarımızla ezerek üzüm suyunu (şırasını) çıkarıyoruz. Elde edilen bu şıra kazanlarda saatlerce kaynatılıyor ve pekmezimiz hazır hale geliyor. Şişelere doldurduktan sonra güneş görmeyen yerlerde saklıyoruz."

Evlerde üretilen ihtiyaç fazlası pekmezlerin tanıdıklara satıldığını belirten üreticiler, bu yıl pekmezin litre fiyatının 400 ile 500 lira arasında değiştiğini söyledi.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan pekmez, hem sade olarak hem de tahinle karıştırılarak tüketiliyor. Ayrıca birçok evde pekmezle yapılan kek ve tatlıların da kış aylarında sofraları süslediği ifade edildi. - MANİSA