Sarıgöl'de dolu zararı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlarla beraber, ilçeye bağlı Bağlıca, Çanakçı, Yenikoy, Çavuslar ve Seyhdavutlar köylerinde dolu etkili oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlarla beraber, ilçeye bağlı Bağlıca, Çanakçı, Yenikoy, Çavuslar ve Seyhdavutlar köylerinde dolu etkili oldu.

Dolunun üzüm bağlarına zarar vermemesi için de bazı yerlerde dolu savarlar devreye girdi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar dolu zarının belirlenmesi için ekiplerin gün aydınlandığında sahaya ineceğini belirtti. - MANİSA