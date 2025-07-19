Sarıgöl'de 2025 Üzüm Sezonu İşçi Ücretleri Belirlendi

Sarıgöl'de 2025 Üzüm Sezonu İşçi Ücretleri Belirlendi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 2025 yılı üzüm sezonu için tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi. Toplantıda, kesim, seçim ve yükleme işlemleri için yeni ücret tarifesi açıklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 2025 yılı üzüm sezonu öncesi tarım işçilerinin alacağı günlük ücretler Sarıgöl Ziraat Odası'nda yapılan toplantıyla belirlendi.

Gerçekleştirilen toplantıya üreticiler, dayıbaşları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Tarım İşçileri İzleme Kurulu'nun önerileri doğrultusunda açıklanan 2025 yılı ücret tarifesi şu şekilde açıklandı: "Kesi: 1000 TL, Kasa: 1100 TL, Seçici: 1400 TL, Yükleme: 1900 TL"

Her işçiye ilave olarak günlük 100 TL dayıbaşı ücreti verilecek. Üzüm kesimi, seçimi ve yaprak açma işlemleri aynı ücretlendirme kapsamında değerlendirilecek.

Günlük mesai süresi 8 saat olarak belirlenirken, 1 saatlik dinlenme süresi dahil olmak üzere mesainin sabah 06.00'da başlayıp 14.00'te sona ereceği ifade edildi.

Toplantıda alınan diğer kararlar doğrultusunda, arazide eksik çalışan işçilerin ücreti dayıbaşı tarafından karşılanacak. Her ekipte bir sorumlu işçi bulunacak ve saha uygulamalarındaki sorumluluk dayıbaşlarına ait olacak.

Yeni ücret tarifesi 19 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Tüm uygulamaların SGK mevzuatına ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uygun yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yeni ücretlerin hem üreticilere hem de işçilere hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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