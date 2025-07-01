Sarıgöl'de 2025 Ürünü Tütün Kırım Çalışmaları Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, 2025 ürünü tütün kırım ve kurutma çalışmalarına başladı. Bu yıl tütün üretimi, Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesi'nde 200 dekarlık alanda gerçekleştiriliyor. Tütün kırımında çalışan işçilere saatlik 200 TL ücret ödeniyor.

Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, bu yıl tütün dikiminde önceki yıllara göre azalma yaşandığını belirterek, "Tütün firmaları tarafından avans verilmemesi dikimi olumsuz etkiledi. Çoğu çiftçi bu yıl tütün dikiminden vazgeçti. Ancak dikim yapan üreticiler, kalite ve randıman açısından iyi sonuçlar bekliyor." dedi.

Geçen yıl tütünün baş fiyatının 185 TL olduğunu hatırlatan Uygun, bu yıl fiyatların randımana göre 250 ila 305 TL arasında değişeceğini ifade etti. Ayrıca tütün kurutma yöntemlerinin değiştiğini dile getiren Uygun, "Eskiden tütünler evlerde ya da sokaklarda kurutulurdu. Şimdi ise tarlada doğrudan ızgaralar üzerine konularak daha modern yöntemlerle kurutma işlemi yapılıyor." diye konuştu.

Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesi'nde başlayan tütün kırımının, önümüzdeki haftalarda diğer bölgelerde de hız kazanması bekleniyor. - MANİSA