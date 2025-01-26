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Sarıgöl'de 2024 Yılı Tütün Alımları Başladı, Fiyat 180 TL

Sarıgöl'de 2024 Yılı Tütün Alımları Başladı, Fiyat 180 TL
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı ürünü tütünlerin alım fiyatı 180 TL olarak belirlenirken, üreticilerin bu durumdan memnun olduğu belirtildi. Üretimin artacağı ve ödemelerin 10 gün içinde yapılacağı kaydedildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı ürünü olan tütünlerin alımlarına başlanırken, 180 TL baş fiyat belirlendi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, yetiştirdiği kaliteli tütünlerle de alıcıların uğrak noktası haline geldi. Geçen yıl 115 liradan alımların yapıldığı tütünler için bu yıl 180 lira baş fiyat belirlendi. Fiyatlardan memnun olan tütün üreticilerine satım sonrası 10 gün içerisinde ödemelerin yapılması bekleniyor.

2025 yılında tütün dikim alanlarının artacağını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Tütün dikim alanlarında bu yıl artış olacak fiyat iyi bu bedenle çok talep olacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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