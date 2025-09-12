Sarıgöl'de 17. Sultaniye Üzüm Festivali Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayan 17. Sultaniye Üzüm Festivali'nde en büyük ilgiyi Sarıgöl Üzüm Kooperatifi gördü.

Kooperatifin festival alanında açtığı stant, ziyaretçilerin adeta uğrak noktası oldu. Üzüm pekmezi, günbalı, sirke, üzüm pestili, reçel ve kuru üzüm gibi ürünlerin sergilendiği stantta vatandaşlar doğal ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, ziyaretçilere ürünler hakkında bilgi verirken aynı zamanda satışlarını da gerçekleştirdi. Tüfekçi, festival boyunca vatandaşlara ücretsiz "karlı örmez" ikramında bulunacaklarını ifade etti.

Başkan Tüfekçi, kooperatifin üreticiler için önemine de değinerek, "Üzüm festivali denince üzüm tanıtılmalı, amaç bu olmalı. Biz de kooperatif olarak bu amaca hizmet ediyoruz. Aynı zamanda üreticimizin emeğinin değer bulması, ürünün katma değer kazanarak ekonomiye katkı sağlaması için çalışıyoruz." dedi.

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi'nin faaliyetleri sayesinde hem üreticilerin gelirlerinde artış sağlandığı hem de yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırıldığı belirtildi. Kooperatifin ürünleri iç pazarda rağbet gördüğü gibi ihracat hedefleriyle de bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Sarıgöl 17. Sultaniye Üzüm Festivali'nin 15 Eylül'e kadar devam edeceği öğrenildi. - MANİSA